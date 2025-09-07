Sobre el título de esta columna. Para no recurrir al clicbaitesco truco –trick– de evocar un trabalenguas y ser acusado de tramposo –trickster–, descarté titular «Tres tristes tricksters» esta selección de poemas del nuevo libro de Cristino Bogado. Y, ya que el paso del tiempo y el despertar de la conciencia terminan poniendo al mismo trickster –criatura jovial si las hay– bajo el signo de Saturno, cuya sombra cae sobre este libro y lo adensa, quise deslizar una suave melancolía en technicolor a lo How Green Was My Valley citando un detalle del colofón (en los libros de Bogado conviene atender a los detalles, entre ellos el colofón).
La presente selección responde al gusto de este humilde reportero de guerra y servidor vuestro que se disculpa por su inevitable arbitrariedad. Dicho esto, van tres poemas de Trickster Triste, libro impreso «en el Valle de Lambaré, a los diez días del año dos mil veinticinco».
Eula Beal
Morir es todo un arte
Casi tanto como vivir
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mi querida Eula
Imagina ser y de repente dejar de ser
Pavoroso
de guionista borracho
O vivir este mundo bajo la vara insignia de ananké y el mal
Morir es la primera opción
Eula
Ni la música
Tú lo sabes
Puede contra esta mafia de la muerte
Ni el amor
Por el cual dejaste de cantarnos
Yo me refugio en el estupor del alcohol
Una especie de escudo protector ilusorio
Eula
Es un arte emborracharse
Sin dinero y con la furia del tedio infinito en que la vida es fértil
Eula
Mañana escribiré un poema al pasado
Lugar absolutamente paradisiaco como el yvy marane’y
Cuanto más pasado más vida
El futuro es el mal
Ykuá mortal
Eula
Te veo suplicando tu erbarme dich hasta la eternidad
Donde no volveremos a vernos
Lautréamont dixit
Solo quiero esta noche
Irrepetible
Sorry Blanqui
Arrojada al basurero de la nada
Que mi botella
Espíritu encriptado
Genio envasado
Tata veve de Mberendy
No me decepcione
Siga destilando
Embriaguez
Y versos
Eula
Resolana
El tiempo
Que calza zapatones tragicómicos
Me hace soltar
Una sonrisa
Como una polución
Nocturna
Hija de la pesadilla
Jamás se diseminará entre
El lumpenproletariado de los pesimistas
Allí donde la resolana
Amasa con cinismo arty
Nuestras vidas sin sentido
Mamá rembó
Ya no saldremos a piar como los pykasu y yeruti lambareños
Ya no saldremos a rompernos las zapatillas en ese empedrado mosaiqueado de piedras robadas de Tacumbu o Ñemby
Ya no saldremos a reventar la calle con nuestra risa cínica nomificada en la adolescencia sin yiyis
Ya no saldremos a acuchillar la pulposa noche sostenida por el ejército de grillos y muá-muá
Ya no saldremos a hisopar el viento con la espuma de las cervezas convulsas del gran mal
Ya no saldremos puestos en jaque por la policía vyrológica
Ya no saldremos pues el enemigo es el otro mi prójimo potencial asesino verdugo
Ya no saldremos fuera de nuestro dulce hogar paranoico
Ya no ya no ya no ya no ya no ya no
Ya no saldremos a gritar ese poema de una sola línea mamá rembó
Ya no saldremos a copular con furia marinera la sandía Panchita de la tarde
Ya no saldremos a penetrar hasta el escupitajo de semillas negras la sandía Tsai Ming-liang
Ya no ya no ya no ya no ya no ya no
Ya no saldremos a danzar la sangre Nass el Ghiwane
Ya no saldremos a rayuelear el latido taraab zigzaguear el pulsar Bi Kidude
Ya no saldremos a grafitear la escritura mariposa de Sory Kandia Kouyaté
Ya no ya no ya no ya no ya no ya no
Ya no saldremos a hacer nadar mentalmente por los ríos de hielo a los erizos Yanka Diagyleva
Ya no ya no ya no ya no ya no ya no
Ya no saldremos a agujerear el mundo hasta dejarlo mero poema braille
Ya no pisaremos kantianamente la vida hasta volverla rotoscopía digital del aburrimiento
Ya no ya no ya no ya no ya no ya no
Sobre el autor
Cristino Bogado ha publicado Dandy ante el vértigo (2004, poesía), Punk Desperezamiento (2007, narrativa), Las putas drogas (2010, poesía), Amor karaíva (2010, narrativa, poesía y ensayos), Pindo Kuñakarai (2018, novela), Poema Rendy (2021, poesía), Sueño Aché (2022, antología de columnas periodísticas), Mandyju (2023, poesía y relatos) y Trickster Triste (2025, poesía), entre otros libros. Como editor, tiene Años de jugo loco (1996 - 2007). Última poesía paraguaya (2009), Ut Eros. Poesía erótica femenina paraguayensis (2009), Revista Guarania / 100 años (2020) y Lenguas de la Poesía Paraguayensis (2022), entre otros títulos. Actualmente es columnista en el periódico El Trueno con el seudónimo de Paranälander y conductor del programa de streaming Paranaländer Desencadenado. Se define como «no-poeta». Vive en Lambaré.