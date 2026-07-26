Víktor Tsoi, el primer rockstar soviético

Tsoi nació en Leningrado (hoy San Petersburgo) el 21 de junio de 1962. En 1981, con Aleksei Rybin (guitarra) y Oleg Valinskyi (batería), formó la primera alineación de Kino, banda cuya estética post-punk con relámpagos de truncos deseos lúgubres supo capturar, en las postrimerías de la URSS poco antes del colapso, la atmósfera de un mundo que se desmoronaba. Mal vistos por el gobierno, los Kino tocaban en la escena under de Leningrado. En 1982 lanzaron su álbum debut, 45 y, con Tsoi en la voz y la guitarra rítmica, se sumaron Yuri Kasparián (guitarra, segunda voz), Aleksandr Titov (bajo) y Boris Grebenshchikov (batería), pronto sustituido por Georgi Guriánov. De 1984 es su álbum Nachalnik Kamchatki (El jefe de Kamchatka). En 1985 ganaron el festival del club de rock de Leningrado y, con Aleksei Vishnia en vez de Guriánov, lanzaron el disco que los convirtió en ídolos de la juventud soviética, Eto ne Lyubov (Esto no es amor). De 1986 es su disco Noch’ (Noche), con el hit «Posledniy Geroy» (Último héroe). Ese año, Titov salió e Ígor Tijomírov tomó su lugar en el bajo. En 1987, Víktor se interpretó a sí mismo en la película Assa. En 1988 protagonizó la película Igla, con canciones de Kino en la banda sonora, y el grupo lanzó Gruppa Krovi (Grupo sanguíneo), éxito que Capitol Records publicó en Estados Unidos en 1989, el mismo año en que lanzaron otro disco, Zvezda po Imeni Solntse (La estrella llamada Sol), y cayó el Muro de Berlín. En junio de 1990 dieron en el Estadio Vladimir Lenin (hoy Estadio Luzhniki) de Moscú un concierto que fue el último porque el 15 de agosto Tsoi, al volante de su coche, chocó con un autobús en las afueras de Riga y murió en el acto a los 28 años de edad. De los restos del coche fueron rescatadas cintas con canciones que los restantes Kino reunieron en Kino, más conocido como Chorny Albom (el «Álbum Negro»), antes de disolver para siempre la banda.

*Este párrafo es un complemento informativo para la primera entrega de la serie sobre Víktor Tsoi publicada en la página 4 de nuestra edición de hoy.