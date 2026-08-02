Viktor Tsoi y el frío emocional del post-punk soviético (y 2): Cuando el desencanto se volvió memoria

Tsoi murió el 15 de agosto de 1990, a los 28 años, en un accidente automovilístico cerca de Tukums, en la actual Letonia. Según la versión oficial, se quedó dormido al volante mientras conducía su Moskvitch después de haber estado pescando. Su vehículo impactó contra un autobús en una carretera.

Pero más allá de las circunstancias concretas, lo importante culturalmente es cómo fue recibida su muerte. Para muchísimos jóvenes soviéticos, Tsoi ya no era solamente un músico: representaba una sensibilidad generacional completa. Su fallecimiento ocurrió justo cuando el sistema soviético comenzaba a desintegrarse públicamente, y eso terminó dándole a su figura una dimensión casi simbólica, como si hubiera desaparecido junto con la última juventud soviética.

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Lo interesante es que su figura quedó congelada en el tiempo. A diferencia de otros artistas postsoviéticos, Tsoi nunca atravesó la transición completa hacia los años noventa, el capitalismo salvaje o el cinismo posterior. Permaneció asociado eternamente a ese instante previo al colapso, cuando todavía existía la sensación de que algo estaba por cambiar, aunque nadie supiera exactamente qué.

Esa sensación de cambio encontraría sus expresiones más claras en las canciones de la banda de la que fue parte: Kinó, especialmente en temas como «Peremen!» y «Gruppa Krovi», donde Viktor Tsoi logra condensar el clima emocional de toda una generación soviética que comenzaba a percibir el desgaste silencioso de su época.

«Peremen!» –que en ruso significa «¡Cambios!»– suele ser recordada como una canción de protesta, pero reducirla únicamente a esa dimensión política sería simplificarla demasiado. Lo que aparece en ella no es un discurso ideológico estructurado, sino una necesidad más íntima y existencial, el deseo de que algo se transforme en una realidad que parecía inmóvil. La repetición casi hipnótica de la canción transmite menos euforia revolucionaria que ansiedad contenida, como si el cambio fuese al mismo tiempo una esperanza y una incertidumbre.

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En «Gruppa Krovi», en cambio, la atmósfera se vuelve todavía más fría y contemplativa. La guerra, el sacrificio y la identidad aparecen retratados desde una mirada profundamente humana y despojada, lejos del heroísmo tradicional soviético. Tsoi no canta como un portavoz oficial ni como un líder político; canta como alguien atrapado dentro de un tiempo histórico que empieza lentamente a resquebrajarse.

Y quizás allí reside la fuerza duradera de aquellas canciones: no en haber explicado una época, sino en haber logrado hacerla sentir.

Después de su muerte, miles de personas llenaron muros con la frase «Tsoi vive»; aparecieron altares improvisados, sus canciones comenzaron a circular todavía más, y el llamado «Muro de Tsoi», en Moscú, se transformó en un lugar de peregrinación cultural.

El impacto contemporáneo del legado de Viktor Tsoi y del post punk soviético es fascinante porque muestra cómo una música nacida en un contexto histórico extremadamente específico terminó convirtiéndose en un lenguaje emocional global. Lo que en los años ochenta expresaba el desencanto de la última juventud de la Unión Soviética, hoy resurge entre generaciones que ni siquiera vivieron aquel mundo, pero que reconocen en esa estética una sensación profundamente familiar.

Parte de esa reaparición ocurre en internet. Plataformas como YouTube, TikTok o Spotify impulsaron una nueva circulación de bandas soviéticas y postsoviéticas, mientras grupos contemporáneos como Molchat Doma, Ploho o Motorama comenzaron a recuperar aquella atmósfera fría, minimalista y urbana. Lo interesante es que el atractivo actual ya no depende únicamente del contexto político soviético, sino de la emoción que transmite: aislamiento, melancolía, ansiedad cotidiana y sensación de futuro incierto.

En ese sentido, la nostalgia postsoviética también adquirió una dimensión cultural más compleja. Muchas personas que crecieron después de la caída soviética no sienten necesariamente nostalgia por el comunismo como sistema político, sino por ciertas ideas asociadas a aquel período: comunidad, estabilidad, identidad colectiva o incluso una percepción más clara del sentido histórico. Frente a un presente marcado por la hiperconectividad, la precariedad emocional y el individualismo extremo, el imaginario soviético aparece para algunos jóvenes casi como las ruinas melancólicas de un mundo todavía capaz de producir pertenencia.

Quizás por eso la figura de Viktor Tsoi sigue siendo tan compleja incluso hoy. Porque sus canciones nunca parecieron construidas desde un rechazo frontal al comunismo como idea, sino desde una incomodidad más profunda y cotidiana: la de una generación que comenzaba a percibir el agotamiento emocional de una realidad incapaz de ofrecer nuevos horizontes. En ese sentido, Tsoi no cantaba necesariamente contra un sistema político específico, sino contra la sensación de inmovilidad que empezaba a instalarse en la experiencia diaria de la juventud soviética.

*Mario Larroza (Asunción, Paraguay, 1993) es licenciado en Ciencias Políticas por la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y coordinador de Divulgación Académica de la Universidad Americana.