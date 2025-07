El nacimiento de un mito

LAS INFLUENCIAS DE HAMLET EN LA CULTURA…

El drama de Shakespeare Hamlet, Príncipe de Dinamarca, es una de las historias que más eco han tenido en la imaginación del público de todos los tiempos desde su creación. Hay tantas interpretaciones y adaptaciones que es vano intentar enumerarlas. Tuvo su solemne versión «alemana» entre los poetas del Sturm und Drang. Hubo, para el público lector de fines del siglo XVIII y de todo el XIX, la inevitable versión «goetheana» de una especie de Werther aplastado por el peso de su propia misión vindicativa, y tan incapaz de soportarla o de entenderla como, príncipe de los indecisos, de renunciar a ella. Tan enfermiza es tal situación que, en cierto punto del desarrollo de sus ideas, Freud dijo que todo neurótico es, según si sus complejos se vinculan principalmente a su padre o a su madre, o Edipo, o Hamlet. Sobre estos puntos y otros se ha explicado como nadie, a mi juicio, Carl Schmidt, en un penetrante e interesantísimo ensayo acerca del origen del Hamlet de Shakespeare, un origen que él, Schmidt, sitúa en determinadas y complejas circunstancias políticas de ese momento concreto de la época isabelina.

Sea como fuere, la proyección posterior del Hamlet de Shakespeare, sus repercusiones en la cultura y la producción cultural que le suceden, son claras y los ejemplos pueden multiplicarse ad libitum. Pero hablar no ya de las influencias del Hamlet shakespereano en la cultura, sino de las influencias culturales en este drama, es tocar un tema también tan interesante como estudiado y documentado.

Desde algunos siglos, los estudiosos, los académicos y los investigadores conocen muchas de las posibles fuentes del Hamlet de Shakespeare. Expondré brevemente aquí unas pocas de ellas, que, por cierto, tienen muy diversos orígenes, como veremos a continuación.

…Y LAS INFLUENCIAS DE LA CULTURA EN HAMLET

Una es el anónimo relato escandinavo denominado la Saga de Hrolfr Kraki, por Hrólfr Kraki Helgasson, también conocido como Rolf Krage, legendario rey vikingo de principios del siglo VII. En esta saga hay un rey asesinado que tiene dos hijos, pero la secuencia de los hechos es muy diferente a la que siguen los acontecimientos en el célebre drama isabelino.

Otra probable fuente de la tragedia de Shakespeare es romana: la antigua leyenda de Bruto, que se ha conservado en dos obras latinas y cuyo protagonista finge ser un loco, o un idiota, un hombre, en fin, falto de razón, que ha perdido el juicio, para escapar del terrible destino de su padre y sus hermanos y poder vengarlos, propósito que cumple cuando mata al rey Tarquino, asesino de estos.

A su vez, una de las fuentes de esta historia de Bruto (personaje, al igual que Tarquino, real, es decir, histórico, pero de cuya vida no hay muchos datos fehacientes y cuya biografía, por ello, está compuesta en gran parte de mitos y rumores no demostrados, pero aceptados por cierta tradición) es el historiador romano Titus Livius Patavinus, más conocido como Tito Livio.

Maquiavelo cita el relato del paduano Tito Livio –que es parte de su monumental obra Ab Urbe condita, conocida generalmente en nuestro idioma como la Historia de Roma desde su fundación– acerca de Bruto y de Tarquinio «el Soberbio» en el segundo capítulo de sus Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discursos sobre la primera década de Tito Livio), capítulo titulado «De cómo es cosa sapientísima fingirse loco por un tiempo».

Y, como es bien sabido, ya en el siglo XVII, en su Historia y vida de Marco Bruto, el poeta conceptista Francisco de Quevedo y Villegas recoge esta tradición y menciona otras fuentes romanas –por ejemplo, Tácito–.

Otras posibles fuentes del Hamlet shakespereano son las tradiciones orales sobre Ambales, príncipe español protagonista del relato en prosa la Saga de Ambales. En el siglo XVII, el erudito Torfaeus comparó a Ambales y al héroe islandés Amlodi con el príncipe Hamlet ya que, entre otros elementos comunes a sus figuras e historias, comparten la locura fingida, el asesinato accidental del chambelán y la muerte del padre a manos del tío.

Pero la fuente más citada y difundida del Hamlet de Shakespeare es una parte de la obra en dieciséis tomos sobre la historia de los daneses escrita (al parecer, por encargo del rey de Dinamarca Valdemar I) en latín en el siglo XII bajo el título de Gesta Danorum. Conocida también como la «Crónica Dánica», o, simplemente, como «Historia Danesa», se atribuye al escritor e historiador danés Saxo Grammaticus, Sajón el Gramático.

En los libros III y IV de esta, su ópera magna, Saxo el Gramático, narra una antigua leyenda perteneciente a la desaparecida saga islandesa de Amled o Amlodi. En la versión de Saxo, es la historia del príncipe Amleth, de su aparente locura y del matrimonio de su madre con el usurpador del trono. Esta parte de la citada crónica se titula la «Vita Amlethi» (la «Vida de Amleth»).

La Gesta Danorum del cronista Saxo Grammaticus fue traducida libremente al francés por François de Belleforest, que la incluyó en el quinto volumen de sus Histoires tragiques (París, Chez Jean Hulpeau, 1572) con el no demasiado sintético título de «Avec quelle ruse Amleth, qui depuis fut Roy de Dannemarch, vengea la mort de son pére Horvvendille…». En 1608, Thomas Kyd publicó una versión inglesa de esta obra de Belleforest titulada The Hystorie of Hamblet, y también conocida como el «Ur-Hamlet», que se cree que pudo ser la fuente directa utilizada por Shakespeare.

CISNES, PATOS, PUBS Y APODOS

El Hamlet definitivo, por unanimidad, es, obviamente, el de un poeta, dramaturgo y actor que nació hace cuatro siglos y medio en una ciudad del condado de Warwickshire, al sur de otra ciudad, Birmingham. Este lugar natal del poeta, Stratford-Upon-Avon, lo cruza el río Avon, en una de cuyas riberas se encuentra hoy el Royal Shakespeare Theatre, en el que suele presentar sus obras la Royal Shakespeare Company. Los actores de esta y otras compañías frecuentan un pub que se supone que existe desde el siglo XVI, y que se hizo, según se cuenta, famoso porque, en el siglo XVIII, cada vez que tenía que ir a Stratford, lo visitaba el gran Garrick.

Algo pomposamente, la taberna en cuestión se llama «The Black Swan», «El Cisne Negro», pero es más conocida como «The Dirty Duck», «El Pato Sucio». Desde su puerta se divisan las aguas del río Avon. Río por el cual a este creador del Hamlet antonomásico, es decir, a William Shakespeare, se lo conoce también como «el Cisne de Avon» desde el día en que a alguien –alguien que, según se cree, fue su amigo, el también dramaturgo, poeta y actor oriundo de Westminster Benjamin «Ben» Jonson– se le ocurrió ponerle ese apodo, poético en apariencia –si bien alguna vez escuché que, en el fondo, ni su sentido ni su intención son tan claros como solemos suponer–, y que, sea por lo que fuere, ha quedado como su fluvial sobrenombre para siempre.

