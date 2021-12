Itaipú 2022 y 2023 ¿quo vadis?

La Alta Estrategia Paraguaia (de corto plazo) trató de forzar en mantener la tarifa alta, IB22 (y 23) en el seno del CDA IB, de modo a que se repartan 50/50, el saldo positivo de la Cuenta de Explotación, cada vez más abultado camino al 2023. Los altos estrategas paraguaios pensaron que sería un bocatto di cardinale, imposible de rechazar (para ambas partes –políticos–, seguramente por experiencia propia, una especie de “guintoguin”, en la zona de confort binacional indiviso, no solo por las vísperas de años electorales y amén de paupérrimos resultados económicos contrapuestos entre ambos países.

Por un lado, Brasil entrando en recesión y en año electoral, con una tarifa de energía calificada entre las top 5 mundiales (1) y, por el otro, o Paraguai, donde las autoridades pregonan que el PIB 2021 crecerá 5% (3,7% PIB22), amén del déficit fiscal, la cuasi duplicación de la deuda externa y/o el peor escenario energético nacional de la década (3), ya que ni la E°E° barata, limpia, renovable de las binacionales aún se puede utilizar en reemplazo de la leña (4). Qué sucedería si usáramos 100% de nuestra E°E° binacional (vyrorei 5% del PIB).

Parecería contradictorio que un país continental en recesión se preocupe porque su E°E° (segura y abundante) sea un insumo transversal (barato) para asegurar su crecimiento económico, mientras que su vecino mediterráneo crezca inercialmente (punto muerto), casi sin consumir E°E° (modo Eco). Quizás por eso ahora se le ocurra almacenarla (by Tesla), ya que, aparentemente, no puede o piensa usarla al 2023, quizás por eso se preocupa más por la tarifa que de su consumo efectivo.

“Para los brasileños Itaipú es un pedacito, para nosotros es importante y es vital, y va a depender mucho de esa actitud brasileña para que la revisión del Anexo C en el 2023 sea razonable, es decir, la renegociación del Tratado”, expresaba con firmeza espartana nuestro Canciller (7), pero cuál era el Plan B (larga) de la Alta Estrategia (Decreto PE 3173 del 30.12.2019).

Ninguno de los top trabajos académicos locales financiados por Conacyt, que entre otros incluye tesis de postgrados, maestrías y hasta doctorados nacionales, abordan estos temas, pero evidentemente apoyan la alta estrategia oficial del statu quo. Tenemos así exposiciones magistrales académicamente hablando, tales como “Análisis multicriterios de escenarios de revisión del Anexo C de IB”, como corolario de otras presentaciones hechas en el seminario-taller sobre estrategias para la revisión del Anexo C de IB a fines del mes pasado, entre otros. Realmente me sorprende cómo se pueden analizar estos temas a profundidad y con el estricto rigor académico/científico, si ni la propia CGR puede acceder a revisar las cuentas y por ello debe acudir una vez más a la Justicia (5). «No hay nada más inútil que hacer muy bien lo que no hay que hacer» P. Drucker.

Porque para el Brasil es irrelevante la posición paraguaia en IB, los hechos multicriterios evidencian lo que no se dice.

1).- El ente regulador brasileño ANEEL fijó las cotas partes de IB, tal como lo hace en tiempo y forma año tras año. Jamás importó el encuentro Bolso-MAB, ya que tenían en mano el Contrato Villordao, firmado de puño y letra en la madre patria a fines del 2019, ocasión en que, como representante de ANDE aseguró a Eletrobras SA, que no contrataran más del 15% de IB al 2023, venga quien venga, llámese 1 (PTI) Atomic Spald Inc. https://canalenergia.com.br/noticias/53196594/aneel-estabelece-montante-anual-energetico-para-itaipu

2).- La posición paraguaia no de Itaipú no cambiará el statu quo energético brasileño

El problema Eléctrico del Brasil que tiene en sus manos Bolsonraro, es muito mayor que el supuesto reparto “guintoguin” (michimi) de los saldos de la Cuenta de Explotación de IB. Bolsonraro sabe, como militar, que aceptar la propuesta paraguaia solo será una victoria pírrica, “San Roque para Hoy, pero hambre o tal vez cárcel para mañana”.

En la última foto de la reunión presidencial realizada en la madre patria a fines del mes pasado, se pudo observar que Brasil tenía una sola posición respecto a IB, representada por su Cancillería (Itamaraty) y su propio ministro de MEM (Almirante Bento Albuquerque) que por alguna extraña razao, es miembro pleno del CDA IB. La contraparte paraguaya tenía como asesores principales al presidente de la ANDE (camiseta ANDE) y al DG paraguaio de IB (camiseta verde amárela binacional indivisa), pero por algo en esa reunión no estaban sus respectivas contrapartes (DG brasilero y presidente de Eletrobras SA). Nuestro socio condómino entiende perfectamente que IB es un tema país y no un tema sectorial (llámese Itaipú, ANDE, Eletrobras.

Pero cuál es la importancia real de IB para el SIN BR, especialmente este 2021, desnudado por la actual crisis hydro del siglo de la cuenca, hecho que obligó al BR a Importar E°E° de sus vecinos (Arg. y Uy) por aproximadamente 6.000 GWh, por un monto no menor a US$ 1.200 millones (fuente Cammesa Arg. y ADME Uy.). No olvidemos que a pesar de la paupérrima producción de IB21 a la fecha (˜ 61 mil GWh), se cedió cerca de 16.400 GWh (27% de la producción de IB), o sea, casi 3 veces más que la E°E° importada; sin embargo, el BCP recibió la “extraordinaria” suma de US$ 183.282.400 a la fecha (fuente IB), en concepto de pago por Cesión de Energía, o sea, el equivalente al 5% de los precios reales de mercado regional (U$S/MWh).

Pero la siguiente pregunta es si de la peor crisis hydro del siglo es responsable solo San Pedro, tal como opinan nossos consejeiros IB, porque hay opiniones contrarias de nuestra contraparte, que el ONS ayudó sobremanera para el vaciamiento de embalses y generar más lucros (8). Evidentemente no fueron “guintoguin indivisos”.

“Sem hidreletricidade, acionam-se as termelétricas, muito mais caras. “E sabemos que, em geral, os donos das hidrelétricas também são donos das termelétricas.” Enquanto várias hidrelétricas estatais vendem energia a R$ 65/MWh, térmicas cobram acima de R$ 1 mil. A usina William Arjona (MS) foi autorizada pela Aneel a cobrar R$ 1.520,87/MWh, denuncia a entidade”.

Al respecto, recordé que el es DG Ernst Bergen informó ante la CEBH de Diputados (2019) por escrito, que IB usó (abusó) del embalse como mínimo una vez por año durante las últimas dos décadas (“optimización operativa”, según el libro de Mateo Balmelli). Nadie recordó, ni se rasgó las vestiduras, que IB es solo una “Central de Pasada”. Jamás importó la navegabilidad (9). “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”, decía sin sonrojarse nosso superintendente de Operação Hugao Zarate.

Los gráficos de cotas son obvios; (de)muestran que se vaciaba el embalse una y otra vez por debajo de cota operativa, 219 m, supuestamente para crear un volumen de espera, aguardando la llegada de las lluvias, pero la naturaleza no es probabilístico, sino determinístico. Ningún Binacional Paraguaio Indiviso (BPI) se acordó del “guintoguin” y la naturaleza prehistórica, sabia y paciente pasó factura al homo deus.

La crisis hydro llegó y parece que seguirá el 2022, IB representaba casi un 15% en el 2018, ahora apenas llega al 9% (fuente ONS), ¿a cuánto llegará en este 2022?

No vi que ningún trabajo técnico (económico, técnico, jurídico y/o comercial) publicados por debajo de las “helementariedades de RR$” en el portal del MRE, tampoco en las top tesis académicas by Conacyt, mencionen estas variaciones de cotas IB más allá de lo operativo y su efecto (negativo) sobre la navegabilidad aguas abajo, considerando que somos un país mediterráneo, inclusiva usando “multicriterios”.

Tampoco se trata de un problema de costos medios, los resultados actualizados que ya fueron expuestos detalladamente ya en el 2019 (10).

Itaipú siempre sirvió a otros intereses

Lo citado (de)muestra que IB siempre sirvió a otros intereses, la ANDE se benefició paupérrimamente con un costo promedio bajo (2003/20), de solo 25,7 U$S/MWh, pero solo retiró el 10,6% de la producción de esos años, no por ello llovieron las Inversiones, ni se logró que el consumo industrial pase el % de solo 1(un) dígito.

La tarifa resultante de ANDE no obedece a teoría académica/científica alguna, ya que son producto (Apuá) de acuerdos operativos (no de Notas Reversales firmes), mediante las cuales se pudo obtener un mix particular y sui generis promedio de aproximadamente 57% energía garantizada + 44% energía excedente, definidos post 2003. Me imagino estos resultados no fueron magnánimos per se, alguien entregó el (*). Estos acuerdos para mantener el Statu Quo de la ANDE es lo que realmente corren peligro post 2023, solo ese escenario multicriterio explica por qué se defiende el statu quo luego de tres décadas de operación comercial de IB.

Para Eletrobras SA, el cambio de las reglas de juego del 2003 (y la incorporación de dos unidades adicionales 2007) también fue un buen negocio, pues consiguió una tarifa media menor a 38 U$S/MWh, y se llevó el 89,4% (1.640.717,5 GWh) de la producción, pero aseguró siempre la renta con la tarifa de repasse, que la ANEEL fija por decreto, aunque es evidente que esta crisis duplicó los costos medios en estos últimos dos años, que probablemente prosiga en 2022/23.

Recordemos que, según el Informe Final de la CGR, Eletrobras SA ganó 1 Unidad por la rebaja artificial de la Tarifa (pre97), pero ganó 10 Un. como resultado de la usura financiera que aplicó a la IB. Evidentemente no fueron “guintoguin indivisos”.

Pero hoy, ¿cuánto es el precio de referencia Brasil (11)?

“Como reajuste, a tarifa de Angra 1 e 2 será de R$ 349,15 por megawatt-hora (MWh) a partir do próximo ano, contra R$ 249,64 por MWh neste ano. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro. O preço de referência da energia no mercado hoje é de cerca de R$ 190 o MWh” (34,2 U$S/MWh).

O aumento no preço da conta de luz (12) vai resultar em uma queda de R$ 8,2 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021. Para 2022, a perda é estimada em R$ 14,2 bilhões. As informações vêm do estudo “Impacto econômico do aumento no preço da energia elétrica”, divulgado nesta quarta-feira (3/11) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). TC 1R$ = 0,18 U$S.

Conclusión: el problema de las binacionales nunca fue de tarifas, siempre fue de actitud. La soberanía no se pide, se ejerce, no pasa por tarifas. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Evidentemente NINGUNA de las actuales Autoridades paraguayas y brasileñas, y todo su (mi$mo) Equipo Negociador Binacional Indiviso tienen la autoridad moral, técnica, ética y/o representativa para negociar nada de nada en beneficio de los pueblos, tal como está expresamente definido en el propio Tratado.

*Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil

