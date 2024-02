Cuando el río binacional suena, piedras trae

Mientras todos escuchan y hablan por boca de ganso, cuál es la tarifa ideal que pueda satisfacer las necesidades del new gobierno paraguaio, con “… el objetivo de promover el desarrollo de nuestras naciones para beneficio de nuestra gente…”, me he reservado la opinión al respecto, ya que numerosas veces señalé que “el peor error es no tener estrategia’' y esto se confirma cuando los negociadores confunden tácticas con estrategia, por eso acuerdan negociar una consecuencia (TARIFA), en detrimento de la única causa después de cinco décadas: SOBERANÍA. Lo dije ya en el 2021 (6) y hoy, 2024, me reafirmo plenamente: “el problema nunca fue de tarifas, (siempre) fue de actitud”.

Pero esta vez, no hablaré de consecuencia o de actitud y trataré de ir directo a una de las causas: El AGUA. Mi responsabilidad como ciudadano paraguayo no es pedirle respuestas al gobierno, ni decirles qué hacer y/o negociar (tienen su “proprio equipe”); pero sí exigirle resultados como mandante y profesional responsable del sector.

Aprende de ayer, vive hoy, ten esperanza por el mañana. Lo importante es no parar de cuestionar. Albert Einstein

El tema del agua (uso y abuso) en las binacionales lo he abordado hace muchos años, artículos que no repetiré, pero los citaré para legos, pero sapiens. El propósito de este paper es simple y honorario, lo abordo de forma sinóptica, de modo a que colegas, académicos de postgrado y/o lectores sapiens puedan aportar un plus adicional, un ejemplo, en caso de que llegasen a revisarlo y ampliarlo, para propios y extraños, ya que recibí la Nota BID O-CSC/CPR-156/2024: Invitación a participar del “Taller de resultados finales de las proyecciones, análisis costo-beneficio y avances del plan de adaptación para sistemas hidroeléctricos en Paraguay” (WSA), que tiene como objetivo generar información adicional sobre los impactos físicos del cambio climático en la generación hidroeléctrica del Paraguay para apoyar los procesos de planificación y toma de decisiones en el sector de generación eléctrica.

Debo aclarar que durante años busqué pero no encontré mayor información objetiva sobre el tema de las aguas binacionales, con la debida excepción de “Itaipú, aguas que valen oro” del patriota Efraín Enríquez Gamón; tampoco encontré otros estudios académicos, incluidos maestrías y/o doctorados publicados, tampoco en el medio centenar de estudios pseudo-técnicos publicados en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (mre.gov.py) debajo de “Helementariedades”.

Al respecto, cabe señalar que el río Paraná tiene millones de años, existía aún antes del homo deus binacional, por eso las proyecciones de largo plazo muestran casi los mismos caudales, demostrando a propios y extraños que el mayor de los problemas no es la naturaleza, sino la acción antrópica, o sea, la provocada por el ser humano binacional e indiviso. Por ello trataré de demostrarlo con un simple gráfico, sin ayuda alguna de parte de investigadores nacionales e internacionales (Ej: Consorcio PSR – Meteosim – Esenerg), quienes seguramente publicarán los resultados de los estudios teóricos realizados (con el auspicio del BID u otros), en revistas especializadas (nivel TOP Proniii).

Cualquier necio puede saber. Lo importante es entender. La información no es conocimiento. Albert Einstein.

Al respecto, ya en el 2015 publicaba (1) “En Itaipú son binacionales el agua y la energía, pero el lucro es de Brasil”, y preguntaba: ¿Por qué no negociar la aplicación irrestricta del Anexo C, o por qué no negociar el 20% a 25% más de generación secundaria adicional, 50-50, o ¿por qué no negociar el costo del agua, tal como se hace en la central binacional de Salto Grande entre Argentina y Uruguay, entre otros? Mientras la ANDE se preocupa solo de lo operativo, nuestra Cancillería se olvidó de la estrategia.

Luego con más información (2021) escribí sobre (2) “El valor del agua para Itaipú Binacional”, en el que no pude dejar de mencionar al New DT Paraguaio Hugao de Zarastre (3) quien exclamaba que “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”. Ergo, la libre navegación de un país mediterráneo para los binacionales indivisos es secundario, a pesar que el Dr. Gaspar R de Francia ya la tenía clara como buen sapiens paraguayensis.

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, pero SIN MALA FE, he’i Loizaga.

Luego, ese artículo fue complementado por (4) “Itaipú e No$$O”, en el que era predecible llegar a la situación actual. “Muchos creen que el problema de Itaipú 2023 es solo un tema de tarifas y/o negociaciones, pero el tema es más profundo”, y como escaseaban los sapiens y abundaban los leguleyos, volví a insistir en el mismo tema - 2023 (5) “’Itaipú post 2023 será “no$$a”, en el que citaba las fallas estratégicas sobre lo obvio’.

Allí, como corolario señalaba: “… Los esclavos modernos no están encadenados, sino desinformados, adoctrinados y por ende manipulados … La peor estrategia es mantener el $tatu quo indiviso … Hay que entender que el maletín (renti$mo) es solo una táctica (contraparte), así como que la tarifa es consecuencia y no causa... No entienden que verter agua es verter energía y por ende dólares, que bien podrían haber representado al país unos US$ millones adicionales, cuanto menos. El hito llegó, basta de improvisaciones, se escapa el bono energético por inútiles y corruptos, mientras el bono demográfico emigra. Ellos se acuerdan de que IB es una central de pasada solo cuando vienen las riadas, pero lo olvidan cuando hay $eca, por eso siempre abusaron del de$embalse binacional …”.

Por el limitado espacio del que dispongo y la creencia de que una imagen vale más que mil palabras, trataré que todo redunde en mayores beneficios-país, pero estaré atento a cualquier descargo públicamente realizado por los investigadores TOP de la academia (nivel Pronii) y/o los Especialistas “ad hoc” de las binacionales.

No haré juicio de valor al respecto, pero señalaré lo obvio como una especie de ayuda memoria, aclarando también que no soy ingeniero hidráulico, ni nada que se le parezca, pero supongo que algunos colegas del sector podrán aportar su grano de arena al respecto. El gráfico adjunto es producto de mis observaciones y recopilación de resultados oficiales.

Defluente: cauce secundario que deriva de uno principal: el agua alimentaba el canal y sus defluentes, para nuestro caso sería equivalente al caudal turbinado.

Hay que recordar al lector que en octubre pasado (7), el Departamento Té$nico de la EBY señalaba que hacía cinco años no se abría el vertedero, que indicaba “que toda el agua que ingresa al embalse debe pasar hacia aguas abajo del complejo hidroeléctrico, donde existe una capacidad límite de turbinar el caudal entrante al embalse”'.

Consideraciones para el periodo monitoreado (SET2015 a ENE2023 +100 meses), citaré algunos, solo como muestra, pero un sapien podrá sacar el doble de conclusiones, incluida la inacción total de nuestras autoridades binacionales.

1).- En el periodo señalado la EBY generó 21% y la energía vertida fue equivalente al 6%, ambas respecto a la producción total de Itaipú (misma cuenca, pero no el mismo caudal).

2).- Se puede visualizar que Itaipú, al poseer mayor parque generador operativo, la producción pudo acompañar las variaciones de caudal estacionales, especialmente durante el periodo que denominamos seco (sin vertimiento), mientras que la EBY tuvo una producción relativamente constante durante todo el periodo de observación; evidentemente no pudo aprovechar los respectivos ciclos hidrológicos; por ende, si no abrió vertedero como dicen, es obvio que el caudal remanente fue evacuado por el brazo Aña Cua (BAC), quizás para apurar su maquinización del lado paraguasho.

Al respecto, recuerdo haber hecho el estudio correspondiente en la década pasada, el que se podía comprobar que el vertido por el BAC era el doble del ecológico. Luego la EBY, con nueva administración (2014) angelical, procedió a ocultar toda información relevante hasta la fecha, seguramente con el objetivo logrado de forzar el Acuerdo Cartes-Macri o tratar de tapar su propia ineficiencia.

3).- En el periodo señalado hubo vertimiento en menos de 1/3 de los meses observados, pero según la valoración realizada para el hipotético caso de que el agua vertida hubiera sido 100% aprovechado y calculado con los mismos ratios productivos menuales la energía que hipotéticamente se hubiera producido, se podían haber generado unos 42 mil GWh adicionales, los cuales podrían haber significado unos US$ 1.400 millones adicionales, si fuesen valorados al Costo Medio IB Anual ponderado. O sea, más royalties y más Cesión, aunque sean migajas y no precio justo.

4).- Este hecho ya señalado anteriormente (5) de que habiendo caudales similares (2018 vs 2023), porque en un caso Itaipú turbinó más (2018) y en otro caso vertió más (2023), por ejemplo, solo comparando el primer trimestre para ambos casos, pero se puede analizar y extender a periodos mayores. En el 2018 se vertió menos de tres meses, pero en el 2023 casi se duplicó. No obstante, aunque prácticamente no se hubiera podido aprovechar el 100% del agua vertida, su uso eficiente solo en un 70% de los casos pudo redundar grosso modo más de US$ 1000 millones adicionales sin tocar la tarifa.

5).- O sea, dicho de otro modo, podríamos señalar que aprovechar las riadas estacionales con unidades operativas durante el periodo señalado podría equivaler fácilmente en energía y/o US$ al desembalse periódico efectuado por los binacionales indivisos (llamado de Optimización Operativa, pero según algunas fuentes brasileñas, tal operación de excedentes anualizado podría representar unos US$ 500 millones a valores mayoristas, ajeno al contrato) y nadie aún habló del famoso Acuerdo Operativo, que supuestamente le da prioridad en el uso a la ANDE – Paraguay. Por eso siempre me pregunté si era tan bueno y tan beneficioso para el Paraguay, ¿por qué no se convirtió en Nota Reversal, al igual que los ilegales Gastos $ociales?

6).- El gráfico adjunto, quizás por su amplio periodo monitoreado, no permite apreciar con detalles en su real magnitud, por ejemplo, el desembalse ocurrido en julio 2022, cuando la defluencia fue mayor en +14% a la afluencia (no por ello máxima generación) o el caso inverso de máxima acumulación de agua en abril 2020, cuando la defluencia fue menor en un 14% a la afluencia, recuerdo que los intelectuales del CDA le culpaban a San Pedro, pero esto ocasionó no solo problemas de navegación aguas abajo, sino la consiguiente merma de la producción mensual de la EBY, que apenas llegó a 890 GWh, pero nadie reclamó nada oficialmente salvo rezar más oraciones y ruegos a San Pedro.

NO OLVIDEMOS QUE IB Y EBY SON CENTRALES DE PASADA, esto implica que no pueden jugar a su antojo con los caudales afluentes.

Según Wikipedia: Una central hidroeléctrica de pasada o central hidroeléctrica fluyente tiene como característica básica el no tener una acumulación apreciable de agua “corriente arriba” de sus turbinas, sino que son movidas por la corriente natural del cauce. Las turbinas deben trabajar con el caudal disponible, con sus variaciones horarias, diarias y estacionales que en caso de baja conducen a una baja en la potencia, y si hay sobrante de agua, este podría ser aprovechado y/o vertido, conforme acuerdos internacionales.

Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes, hasta que las escuchamos hablar. Un estómago vacío no es un buen consejero político. Albert Einstein.

La soberanía no se pide, se ejerce. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v150)

axelbenitezayala@gmail.com – 11 Febrero 2024 – Homenaje a mi madre en su aniversario póstumo. “Lo que una madre canta en la cuna llega hasta el ataúd”. Henry W. Beecher

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

Causa

Los negociadores confunden tácticas con estrategia, por eso acuerdan negociar una consecuencia: TARIFA, en vez de la única causa: SOBERANÍA.

Agua

No entienden que verter agua es verter energía y por ende US$, que bien podrían haber representado al país unos US$ millones adicionales, cuanto menos.

Hito

El hito llegó, basta de improvisaciones, se nos escapa el bono energético por inútiles y corruptos..., mientras el bono demográfico emigra.

Referencias

1) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/en-itaipu-son-binacionales-el-agua-y-la-energia-pero-el-lucro-es-de-brasil-1358604.html

2) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/05/23/el-valor-del-agua-para-itaipu-binacional/

3) https://www.ultimahora.com/itaipu-produce-gracias-descargas-usinas-brasil-aguas-arriba-n2960335

4) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/10/31/itaipu-e-noo/

5) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/04/16/itaipu-post-2023-sera-noa/

6) https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/11/21/el-problema-nunca-fue-de-tarifas-fue-de-actitud/

7) https://www.abc.com.py/nacionales/2023/10/30/yacyreta-abrio-compuertas-despues-de-cinco-anos/