¿Qué se agazapa detrás de las “negociaciones” con Brasil?

Nuestro ministro top, Chicago Voy’s, explicaba la amenaza del modo siguiente: “Yo creo que uno de los grandes problemas de la ANDE es la poca sinceridad que se tiene con las tarifas. La última vez, el ajuste se hizo, no sé hace cuánto tiempo, yo creo que está bastante desfasado, el dólar es diferente, el costo es diferente, y la ANDE sigue con la misma tarifa”. Todo lo contrario, a mi saber y entender, como técnico, que tarifa es consecuencia y no causa”. Inclusive lo puse por escrito (3) y publicado en marzo 2021, para lectores sapiens y sin hacer juicio de valor alguno. Quería alertar antes del 2023, iluso, que éramos 100% predecibles, que nossas autoridades (negociadores) solo miraban la zanahoria con sus caídos cinturones negros; que confundían estrategia con táctica, clientes con dueños y que, fundamentalmente, faltaban actitud y patriotismo.

Pero, hagamos un poquito de memoria sobre cómo la ANDE se convirtió hoy en el pato de la boda (5). No hace mucho, tras el escándalo de público conocimiento, etiquetado popularmente como “acta bolateral”, de mayo 2019, el Poder Ejecutivo colorado sustituyo el 50% del Consejo de Administración (CDA) de IB (Itaipú Binacional) por académicos, muchos “en Blanco”. También, que por el decreto N° 3173, del 30 de diciembre 2019, del Poder Ejecutivo, se conformó el equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, integrado por representantes de instituciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para la coordinación general, cargo que recayó en 2020 en un irmao signatario de la RCA (Resolución del Consejo de Administración) 06/97, sobre la “Deuda espuria”.

El decreto establecía en su Art. 4 que el asesoramiento técnico honorífico correspondería al Dr. Jeffrey Sachs, liderando un grupo de expertos en temas económicos (BCP/MH) y energéticos (ANDE/IB y EBY).

Recuerdo que en el temario preliminar citaba textualmente: En las próximas negociaciones con Brasil se tratará la Revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPÚ, que se refiere a las bases financieras y de prestación del servicio de electricidad. Esto significaba examinar todos los conceptos y componentes del Anexo C para actualizarlos, o bien renegociarlos. Sin embargo, nunca se habló de soberanía.

Estos componentes son:

- Definiciones.

- Condiciones de abastecimiento.

- Costo del Servicio de Electricidad (utilidades, cargas financieras, deuda, royalties, resarcimiento a ANDE y Eletrobras, Gastos de explotación, saldo de la cuenta de explotación).

- Ingresos.

Por lo tanto, mi primera pregunta como ciudadano era: ¿los componentes citados fueron actualizados, auditados y/o revisados o debemos creer todo de los “bina$ionales”? No tiene sentido discutir de tarifas, resultantes a futuro, con deudas no auditadas, en primer lugar. Deudas con dudas manifestadas ya por el propio asesor técnico especial citado (Jeffrey Sachs) y también por el informe final oficial de la CGR respecto a un breve espacio del tiempo titulado “Informe Final Examen Especial a la Deuda de la Entidad Binacional ITAIPÚ Res. CGR Nros. 394/09 y 524/20”, expuesto, responsable y oficialmente, en el portal respectivo: https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/informes-de-auditoria/category/2297-itaipu-binacional

A quién(es) correspondería esta responsabilidad patriótica era la gran pregunta, quién(es) fueron - y son - las autoridades nacionales durante la última década (perdida), ya que todos los ítems citados para la Revisión del Anexo C, que tanto el Paraguay, como la ANDE, reciben recursos de IB, lo hacen fundados en Notas Reversales válidas y vigentes. Entonces, la primera conclusión es que estos ítems no tienen/tuvieron ninguna alteración post 2023, tampoco cumplieron a cabalidad lo expresamente indicado en el tratado.

Demás recuerdo un documento en el que ya se fomentaba, previamente, el “$tatu quo”, denominado “Anexo C de Itaipú. Acuerdo Transitorio sobre Mantención de Tarifa Actual”, fechado en marzo 2021 por la ONG DENDE (Desarrollo en Democracia), documento no citado, ni incluido en el portal del MRE, sitio en el que citaban todos los documentos producidos por los diversos Grupos de Trabajo (técnico, comercial, económico y jurídico) y que no aportaron un “joraca” (https://www.mre.gov.py/index.php/revision-del-anexo-c-del-tratado-de-itaipu). Por ejemplo, ni el PE, MRE, MEF, ni el GAS, ni algún Grupo de trabajo se expidió, hasta hoy, sobre el informe oficial de la CGR (¿el que calla otorga?), salvo el expresidente JCW, quien publicó un libro al respecto (4), seguramente asesorado por los signatarios de la RCA 06/97 – Deuda Espuria.

Al respecto, recuerdo un documento en particular, de los muchos que llegaron a mis manos, que acaparó mi atención. titulado “ITAIPÚ BINACIONAL – Dirección Financiera, Costo unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) junio 2021”, que por suerte no fue a parar a mi propio Chicago, del que el anterior DF Adjunto de IB -Director Financiero- (Fabiano Domínguez) puede dar fe y, por qué no, el actual DF Adjunto (Lara Lara), ya que, aparentemente, fue desempolvado, reflotado y actualizado por el actual CDA (Dream Team), pero presentado como exitosa negociación, tal como en la EBY con la autolimitación. Cambiaron figuras, pero el guión (60 Hz) siempre fue el “mi$mo” ab initio.

Me preguntaba en aquella ocasión cómo no respetar el tratado, cómo hablar de tarifas futuras sin analizar deuda, en primer lugar, y/o sincerarlas. O sea, se puede hacer un análisis tarifario 2022 a futuro, con un servicio de la deuda no auditado y objetado por la CGR. Porque aumentar artificialmente solo los Gastos de Explotación al 2022, (opción 1, 2 y 3), incrementando artificialmente los “Ga$tos $ociales” ilegales, si podemos observar en el Informe N° GT.E -02 “Gastos de Explotación” del 02.04.2020 subido al portal del MRE citado, que dichos gastos ilegales eran mínimos, para después del 2005 multiplicarse progresivamente a los valores actuales, discrecionalmente, sin mencionar lo (anti)jurídico apuá. “La NR 2005, aunque no haya sido remitida al congreso es legal, Luis Breuer, ex diretor “juri$dico” do IB”.

Todas las opciones mostradas en el documento citado no representaban beneficio extra alguno para el Paraguay, luego de más de cuatro décadas de operación comercial, en el que el SIN PY, a través de la ANDE (con freno de mano), solo pudo retirar el 10% de la producción histórica, pero ahora recién se acuerdan de las inversiones estratégicas, cuando la primera LT 500 KV estuvo operativo recién a fines del 2013, pro industrialización y preapagao 2030, con diplomado en inversión.

Porque ni IB, lado PY, ni los balances señalan cuánto es el Activo (inmovilizado o no) de IB a la fecha o cuánto será al 2023, ya que escuchábamos decir a signatarios de la RCA 06/97 - Deuda Espuria -, que la ANDE incrementará su Activo x 10 veces, o más al 2023 (¿?).

Pensé que, como la IB PY nunca se pronunció al respecto y el patrimonio actual de la ANDE, con los “mi$mos”, está 100% comprometido, según los últimos indicadores 2024, que este documento sería rechazado in limine, pero me olvidé de que “Paraguay, es un cementerio de las teorías” y que el PE, asesorado por el dream team (financiero) firmaría el new Acta Bolateral 2024-26, endulzado por los “!$abrosos ga$tos $ociales”, discrecionales e ilegales, aunque eso signifique “$tatu quo” y la (auto)copanización del pato de la boda (no hay almuerzo gratis).

El lado brasileto, dueño de la idea, la tuvo clara hasta hoy, o sea que el aumento artificial de la tarifa de Itaipú sería subsidiado por el proponente (2022): “O impacto é decorrente do aumento do Cuse, que será de US$ 20,75/kW. O impacto foi amortecido com a contrapartida do aporte de Itaipu Binacional, utilizando excedentes da conta de comercialização administrada pela ENBPar. Os recursos serão repassados a fundo perdido, sem necessidade de posterior devolução a Itaipu Binacional. (https://www.canalenergia.com.br/noticias/53226909/aneel-confirma-tarifa-de-us-2473-kw-mes-para-itaipu).

Además, Brasil sabe aplicar el “nunca interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando”, aunque se trate de “Chicago Voy’s”.

Recuerdo haber señalado en aquella ocasión (6) que los cambios regulatorios en el Brasil afectarán a IB y esta, a su vez, a la ANDE, acerca del decreto del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que permite el uso de recursos de Itaipú para contener las altas facturas de luz. Todo lo que haga Brasil en Itaipú afecta al Paraguay. Se cumple la estrategia del “$tatu quo”: Brasil ahoga al Paraguay a través de la ANDE, pero no lo mata, porque para que se cumpla su estrategia post 2023, necesita de los mismos y, fundamentalmente, que sigan haciendo lo mismo que hicieron durante décadas, o sea nada. También (7) en esa ocasión sobre qué le conviene al Paraguay post 2023, haber mencionado que después de 50 años de la firma del Tratado, es lógico y natural que el país empiece a ejercer su soberanía. No hay forma de que ejerzamos la soberanía en la binacionales sino adquiriendo nuestro 50%. Dicho y hecho: nunca predije el apagao post 2030, quizás por no tener hipermetropía, pero si sentido común.

Así llegamos a la fecha, esperando 2027, a sabiendas de que “si no tienes estrategia, pasas a formar parte de la estrategia de la contraparte”. No haré mención al Balance Binacional parcial 2025, ni a las evidencias numéricas, suficientemente explicados por el Ing. Pedro Ferreira, ya que se supone que los economistas y banqueros, que componen el dream team del CDA, leen e interpretan balances, al igual que nosso diretor financiero adjunto IB, Lara Lara (8).

No olvidemos que, en el 2023 el drean team IB fue conformado a través de los decretos PE 245, 246 y 247, en los que el PE nombró ayer a los nuevos integrantes del CDA de la IB. “He decidido nominar de consejeros de IB a la jefa de Gabinete, Econ. Lea Giménez (sustituida posteriormente por la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión); ministros, Econ. Rubén Ramírez Lezcano, Econ. Carlos Fernández Valdovinos (Economía y Finanzas), Lic. Javier Giménez Calvo García de Zúñiga (Industria y Comercio), y al asesor jurídico de la Presidencia, Abg. Roberto Moreno Rufinelli Alcala, todos de Pedigree.

Por eso, mientras del lado paraguaio escuchamos disertar sobre algoritmos que produzcan formulas automáticas de reajuste tarifario, sabemos que la incidencia política (exprofeso) de mayores costos binacionales (20%) fue obvio, a sabiendas de los daños colaterales. Aunque la ANDE, que forma parte del CDA de IB, quizás con voz pero sin voto, recuerde al acordeón (no arpa forro), o sea que acompaña a la orquesta, pero no ejecuta.

En contrapartida del lado brasilero escuchamos por internet, audiencias públicas, con exposiciones magistrales, por ejemplo del DFO Eng. André Pepitone da Nobrega con vasta experiencia en el Sector Eléctrico, entre otros stakeholder’s

(https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/79154 https://www.youtube.com/watch?v=ZMbUdLnnAJs)

CONCLUSIÓN: tal como fue expresado (5), hoy solo veo dos opciones y un solo pato de la boda, in limine do apagao: En el corto plazo: tarifazo con los mi$mos, a modo y semejanza ocurrido marzo 2017 (Pliego 21- post Récord Guinness IB) y/o desmonopolización en el Medio Plazo, y/o ambos (alta probabilidad). Los resultados ANDE 2024 (Memoria/Balance) hablan por sí solos (7), motivo por el cual no lo repetiré, ya que mientras “calculean” la nueva tarifa con regla de tres simple, ocultan bajo la alfombra la ineficiencia e ineficacia de la “ge$tión” técnica/financiera, aunque para el ME$IP sea un ejemplo, mientras esperan sentados al regulador.

La Soberanía no se pide, se ejerce.-“No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender” Arturo Illia.

Tarifazo, en el corto plazo

En el corto plazo: tarifazo con los mi$mos, a modo y semejanza ocurrido Marzo 2017 (Pliego 21- Post Récord Guinness Itaipú Binacional).

Con alta probabilidad

La segunda salida, en mediano plazo: tarifazo y/o desmonopolización del servicio eléctrico en el país, y/o ambas (alta probabilidad).

Ejercer soberanía

No hay forma de que ejerzamos nuestra soberanía en las binacionales si no adquirimos el 50% que nos corresponde.

Ineficiencia e ineficacia

Mientras calculan la nueva tarifa con regla de tres simple, ocultan bajo la alfombra la ineficiencia e ineficacia de la Ge$tión Técnica/Financiera.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) - Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – NOV 25 - Homenaje a mi madre (+), Lourdes Ayala Henry, a 6 años de su partida terrenal de pie y en el exilio.

