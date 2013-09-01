Las ferias comerciales son un fenómeno más antiguo que las ferias del libro, desde luego, y preceden en Europa a la invención de la imprenta; crecen enormemente a partir del siglo XII, gracias a los excedentes de la producción agrícola de la época debidos, entre otros factores, a la introducción del arado de vertedera, excedentes que, saliendo del consumo de abastecimiento usual, se destinan al comercio. En Asunción tenemos ferias semejantes a estas en cada barrio donde los productores convienen en instalarse en determinado punto y cierto día de la semana para exponer y vender vegetales, queso, huevos, miel, etcétera.

Mercaderes y artesanos, que a partir de la segunda mitad del siglo XII empiezan a asociarse en corporaciones y en gremios, llenan desde la Baja Edad Media con ferias y mercados el Viejo Continente de un paisaje hoy universal, con variantes locales y epocales, desde luego, un paisaje de tiendas, o de tenderetes o quioscos más o menos desmontables o portátiles, de vendedores ambulantes y de locales fijos que se pueblan de bullicio y de transacciones en fechas señaladas, de mercancías y de visitantes que van a comprar o a matar el tiempo y mirar los espectáculos que con frecuencia divierten a los concurrentes a las ferias y que primero se hicieron en cualquier punto, luego en las plazas y poco a poco en tablados o escenarios montados especialmente para ello.

Pues, aunque el fin de las ferias sea en su origen exclusivamente comercial, ello no impide, sino que, al revés, promueve que se satisfagan las necesidades de esparcimiento del público y los feriantes, y, en los casos mejor pensados para el disfrute general, que se complemente el panorama con locales para terminar ciertas transacciones o para celebrarlas con algún brindis, y con atracciones adicionales con las que el ingenio popular se las arregla para recaudar monedas y alegría: acróbatas, trovadores, juglares, los actores del primer momento de la que sería una larga y fecunda relación entre la fiesta y la literatura, y entre la literatura y las ferias, relación que llega hasta nuestros días y cuya expresión más obvia son hoy las ferias del libro.

Entre estas, las ferias del libro, las más antiguas, entiendo, son alemanas, si bien su datación exacta no me queda clara (aunque sospecho, porque es lo más probable, que su origen exacto, como muy temprano, ha de ser a lo sumo tardomedieval). Sé que la Feria del libro de Lepzig fue la más importante hasta la Segunda Guerra Mundial y que la Feria del libro de Frankfurt renació en la posguerra. Desde entonces, las ferias del libro han mantenido en lo básico ese modelo comercial, y los libros se siguen exponiendo a la venta, según el caso, en recintos feriales especiales y estables o en espacios públicos adaptados para ello en cada nueva edición. En España, no la Feria, sino la Fiesta del Libro fue creada oficialmente en plenos «roaring twenties», en 1926, y desde entonces hay en diversas ciudades, sobre todo, al comienzo, en Madrid y en Barcelona, grandes ferias del libro cada año, en el Parque del Retiro, en mayo y junio, en Madrid, y en abril, en las Ramblas, en Barcelona. En mi ciudad natal, Zaragoza, durante la Feria del Libro los libros salen a la calle y llenan largas cuadras con puestos de venta de lo más diversos y ofertas de película; así lo fue, al menos, las veces en las que en mi adolescencia invertí mis propinas en pantagruélicos banquetes librescos.

En Paraguay, la Libroferia que se realiza cada año en Asunción incluye habitualmente una vasta programación académica y cultural e impulsa en general encuentros entre los lectores y los autores. Los sellos editoriales locales, y los internacionales con filial en Paraguay, así como los grupos representantes y distribuidores de editoriales extranjeras en nuestro país, convierten el espacio ferial en una gran librería para exhibir y vender sus novedades y lo que hay de disponible en su fondo a (y esto, cuando se cumple, es lo mejor para algunos, entre ellos, modestamente, la que esto escribe) precio de feria. La Libroferia de Asunción es organizada anualmente por la Cámara Paraguaya de Editores y Libreros (Capel).

¿Por qué hay ferias del libro, por qué hay lectores, por qué hay libros, qué sentido tiene leer? Creo que poder formarse juicios y opiniones propias. Uno no puede tener la suerte de recibir la revelación de quién es realmente, qué desea en verdad y qué piensa del mundo de nadie más que de sí mismo. Y mientras no se invente algo mejor, y aunque suene elitista en un mundo democráticamente postalfabético, leer es la forma que yo conozco para lograrlo. Claro que no basta leer, pero sin leer no sé si el plan funcionaría, digamos. Y no importa que uno lea sin propósito alguno. Uno no siempre sabe qué propósitos tiene. De hecho, esto funciona solamente si uno no se propone nada al leer.

Nada más que el placer. Creo en un nosce te ipsum hedonista. En el misterio y la hondura de los placeres está la clave del conocimiento. La lectura que más transforma y más dice es la que da más placer. No digo que sea siempre un placer fácil, claro. La lectura refleja y excede la identidad y de ambos modos la forja, y eso no es exactamente fácil. Pronto exige tener un pensamiento propio para dar todo el placer que puede. Sin un pensamiento propio, no veré en Hamlet más que alguna edificante moraleja. Y si no lo veo o no lo leo, quien se perderá esa parte de lo asombroso y lo grande de la vida seré yo, y no Shakespeare. Diez milenios después de que yo no haya querido o sabido leerlo, a Shakespeare lo representarán en la estratosfera de otros mundos si a ellos ha llegado la humanidad para entonces.

Leemos porque queremos conocernos a nosotros mismos, porque queremos conocer a los demás, porque queremos saber cómo son las cosas, y sobre todo por placer, y porque es un placer difícil, ya que a veces lo leído exige cambiar la mente (asunto complicado, complejo, fatigoso) o revela cosas terribles o de intensidad incómoda: la erótica de la lectura descansa en las espinas de cierto riesgo y de una dificultad que la hacen más placentera.

Hay algo más aquí, un misterio que no me atrevo a tocar en términos teológicos (tampoco demonológicos); para evitarlo diré, de manera equivalente y translaticia, que en la lectura, o en la forma de comprensión, expansión, torsión y distorsión de lo que uno es que la lectura supone, hay algo transtemporal, atemporal, extratemporal, supra o subtemporal; que uno lee a aquellos que lee porque ellos alcanzaron en su obra algo que los excedía y que ya no es de su (de nuestro) orden, sino del orden de la perfección.

Escribo todo esto en ocasión de celebrarse una nueva edición de la Libroferia en nuestra ciudad. La Libroferia, desde este sábado 24 de agosto hasta el primero de setiembre, estará abierta todos los días en el Centro de Convenciones del Mariscal López Shopping (Doctor Eulogio Estigarribia casi Charles de Gaulle, Villa Morra, Asunción) desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche en horario continuado.

Cuando hay una feria del libro, sea en Leipzig, en Buenos Aires, en Frankfurt, en Madrid, en Zaragoza o aquí, en Asunción, la ciudad siempre parece más divertida y más viviente. Debe tratarse de un clima muy antiguo. Como decía al inicio de este artículo, la literatura, primero en forma de espectáculo, de canción, de teatro, siempre estuvo en las ferias, incluso cuando no existían aún ferias del libro. Y pienso que eso es así porque, tal como ningún trabajador, por muy realista y racional que sea, puede mantenerse despierto ni lúcido en horas de oficina si no duerme de noche y no visita dormido mundos que al día siguiente no recuerda, tampoco puede existir comercio sin fantasía, ni política sin sueños, ni realidad sin ficciones, ni historia sin leyendas, ni países que merezcan ser considerados tales sin poetas, ni ciudades que sean dignas de tal nombre sin ferias del libro. Y si alguna de estas cosas existiera, por supuesto que habría que destruirla sin piedad.

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