Inversión, tecnología y empleo: Pollos Pechugon marca un antes y un después con la Unidad Don Daniel

Pollos Pechugon es una empresa emblemática de la industria avícola paraguaya con casi seis décadas de trayectoria. Con este proyecto consolida su liderazgo y refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social del país.

El acto inaugural de la Unidad “Don Daniel” en el límite de Isla Pucú y Eusebio Ayala contó con la presencia de autoridades e invitados especiales.

Igualmente, estuvieron directivos y representantes de la empresa, entre ellos Ana Ceuppens, Blanca Ceuppens y Violeta Ceuppens, junto a José Carlos Martín, Víctor Maldonado, Ady Lizza, Sara Fabiola, el Dr. Hugo Idoyaga, el Dr. Barrios, Edgar Lauro, Diego Zavala y Dora Figueredo, además de familiares y colaboradores que forman parte del crecimiento de la compañía.

Bendición del nuevo núcleo

La inauguración incluyó la bendición del nuevo núcleo de la granja, operativos y en etapa de construcción, en un acto simbólico que puso en valor el esfuerzo humano y técnico invertidos en la obra.

La jornada concluyó con un encuentro de camaradería junto a todos los involucrados en la ejecución del proyecto.

La Unidad “Don Daniel” se encuentra emplazada sobre una propiedad de aproximadamente 1.000 hectáreas, distribuidas entre los municipios de Isla Pucú y Eusebio Ayala, convirtiéndose en el mayor complejo de granjas avícolas del Paraguay, diseñado bajo los más altos estándares internacionales.

Actualmente, el proyecto ya cuenta con un núcleo en producción, integrado por seis galpones de engorde en funcionamiento desde hace dos meses.

Cada núcleo implica una inversión de USD 1.600.000, y el plan de expansión prevé alcanzar 15 núcleos, en un proceso de crecimiento sostenido.

Características de los núcleos de la Unidad “Don Daniel”

Cada núcleo albergará a más de 200.000 pollos y opera con galpones herméticos 100% automatizados, que incorporan sistemas avanzados de control ambiental, climatización y gestión inteligente de recursos, garantizando eficiencia productiva, bienestar animal y calidad final del producto.

Uno de los pilares centrales del proyecto es la bioseguridad de alto nivel, con estrictos protocolos de confinamiento sanitario y un cuidadoso sistema de circulación “sucio/limpio”, que asegura la máxima protección sanitaria en todo el proceso productivo.

Además del impacto productivo, la culminación de la Unidad “Don Daniel” generará más de 150 nuevos empleos directos, convirtiéndose en un importante motor de desarrollo para las comunidades rurales de la zona.

Con esta inversión estratégica, Pollos Pechugon reafirma su apuesta por la innovación, la producción nacional y el crecimiento sostenible del país.