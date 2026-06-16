Fiestas de San Juan paso a paso: receta de mbeju tradicional

Las recetas siempre tienen dos secciones, una con los ingredientes y las cantidades que vamos a necesitar, y otra con la preparación, o el paso a paso que tenemos que seguir para que nos salga bien.

Siempre es importante seguir al pie de la letra la receta, ya que esta fue probada por profesionales, y no seguir las indicaciones o variar las cantidades puede hacer que nuestra preparación no quede sabrosa o no se vea bien.

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Cómo hacer mbeju tradicional

Ingredientes

-1 kilogramo de almidón de mandioca

-250 gramos de harina de maíz

-200 gramos de grasa de cerdo

-500 gramos de queso Paraguay

-Leche, cantidad necesaria

-Sal, a gusto

Preparación

1. Primero es necesario trabajar bien la grasa con el queso hasta que estén bien unidos.

2. Agregar el almidón de mandioca y trabajarlo con los dedos hasta que quede una base casi arenosa.

3. Es el momento de agregar la leche, muy poquita, no es una masa homogénea, es una masa que no termina de unirse, así tiene que quedar suelta.

4. Colocar de a cucharadas sobre la sartén caliente, apenas engrasada y estirar con el dorso de la cuchara. El secreto principal para que este mbeju salga delicioso y con una buena consistencia es que se debe dejar cocinar por 2 a 3 minutos cada lado, moviendo la sartén para que se cocine parejo y no se queme en el centro.

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