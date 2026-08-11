¿Qué significa folclore y por qué es importante para un pueblo?

El folclore es como un «tesoro» que pasa de abuelos a mamás y papás, y a niñas y niños.

¿De dónde viene la palabra «folclore»?

La palabra folclore viene del inglés: folk significa pueblo y lore significa saberes o historias. O sea, es el saber del pueblo. Hace muchos años, en 1846, una persona llamada William Thoms usó esa palabra para hablar de estas tradiciones.

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¿Por qué es importante para un país y su gente?

El folclore nos ayuda a sentir que pertenecemos.

Cuando cantamos una canción típica o bailamos un baile tradicional, recordamos de dónde venimos.

También nos enseña a respetar a otras personas: cada lugar tiene sus tradiciones, y todas pueden ser valiosas. Así, el folclore nos ayuda a cuidar la identidad: eso que nos hace ser «nosotros».

¿Cuáles son los elementos del folclore?

El folclore puede incluir música y bailes, cuentos y leyendas, juegos de antes, ropa típica, comidas, fiestas, dichos y palabras, y artesanías (cosas hechas a mano).

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