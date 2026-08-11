¿Qué significa folclore y por qué es importante para un pueblo?

El folclore es como un «tesoro» que pasa de abuelos a mamás y papás, y a niñas y niños.
¿De dónde viene la palabra «folclore»?
La palabra folclore viene del inglés: folk significa pueblo y lore significa saberes o historias. O sea, es el saber del pueblo. Hace muchos años, en 1846, una persona llamada William Thoms usó esa palabra para hablar de estas tradiciones.
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¿Por qué es importante para un país y su gente?
El folclore nos ayuda a sentir que pertenecemos.
Cuando cantamos una canción típica o bailamos un baile tradicional, recordamos de dónde venimos.
También nos enseña a respetar a otras personas: cada lugar tiene sus tradiciones, y todas pueden ser valiosas. Así, el folclore nos ayuda a cuidar la identidad: eso que nos hace ser «nosotros».
¿Cuáles son los elementos del folclore?
El folclore puede incluir música y bailes, cuentos y leyendas, juegos de antes, ropa típica, comidas, fiestas, dichos y palabras, y artesanías (cosas hechas a mano).
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Actividades
- Jugamos a un juego tradicional (como la rayuela o rondas).
- Cantamos una canción popular y marcamos el ritmo con palmas.
- Contamos un cuento que nos hayan narrado en la familia.
- Dibujamos una fiesta típica: ¿qué vemos?, ¿qué escuchamos?, ¿qué comemos?
- Preguntamos a alguien mayor: «¿Qué juego te gustaba cuando eras niño o niña?».