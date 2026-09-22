Evaluación institucional (Parte 2)

Desde esta perspectiva, evaluar no significa solamente comprobar el cumplimiento de determinados criterios, sino generar una oportunidad para mirar la realidad institucional con responsabilidad, apertura y compromiso con la mejora continua.

La Resolución N.º 22780 plantea un proceso que integra diferentes momentos, entre ellos la autoevaluación institucional, la elaboración de un plan de mejora y la mirada externa. La autoevaluación permite que la propia comunidad educativa participe activamente en el análisis de su realidad, utilizando información confiable y procedimientos adecuados para reconocer las fortalezas y las debilidades. Este proceso favorece una visión global de la institución y constituye un antecedente fundamental para orientar las decisiones y las acciones posteriores.

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Un aspecto especialmente significativo es que la autoevaluación concluye en un plan de mejora. Este plan no debe ser entendido como un simple documento administrativo, sino como una herramienta para transformar las situaciones identificadas y avanzar hacia una gestión educativa de mayor calidad. Para ello, es necesario establecer objetivos claros y alcanzables, definir acciones, determinar prioridades, considerar su viabilidad y realizar un seguimiento permanente.

En este camino adquiere especial importancia la evaluación o mirada externa, que es realizada por agentes que no pertenecen a la institución educativa. Su propósito es aportar una perspectiva diferente, objetiva y profesional sobre la realidad institucional. La normativa la define como un pro- ceso mediante el cual un equipo, comité o comisión externa verifica in situ el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para el seguimiento de la gestión institucional y su relación con los propósitos declarados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Los evaluadores externos cumplen, por tanto, una función de gran responsabilidad. La Resolución establece que los integrantes de la comisión externa deben ser profesionales distinguidos a nivel departamental y local, capaces de analizar evidencias, valorar los procesos institucionales y emitir juicios fundamentados.

Su tarea no debería vivirse como una fiscalización que genera temor, sino como una oportunidad para recibir una mirada profesional que ayude a la institución a comprender mejor sus avances y aquellos aspectos que todavía puede fortalecer.

Durante este proceso, la comisión externa analiza las evidencias recogidas, revisa los resultados del plan de mejora y valora el grado de cumplimiento de los criterios de calidad en las diferentes dimensiones. Su informe debe reconocer tanto las fortalezas como las debilidades y las oportunidades de mejora, promoviendo la continuidad de una cultura de calidad institucional.

Posteriormente, se comunican a la institución los resultados y las recomendaciones correspondientes, de manera que estos puedan orientar nuevas acciones.

Es importante destacar que el seguimiento y la evaluación institucional tienen un sentido esencialmente formativo y de mejora.

La propia resolución señala que el mecanismo busca identificar integralmente las fortalezas y debilidades para elaborar planes orientados a la mejora institucional y que no está asociado al cierre de instituciones educativas.

Por ello, la evaluación debe ser asumida como una oportunidad para aprender de la propia experiencia, tomar decisiones oportunas y fortalecer la gestión.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.