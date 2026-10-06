Deberes y atribuciones de los integrantes de los poderes del Estado paraguayo

Poder Ejecutivo: Presidente y ministros

El presidente de la República dirige el Poder Ejecutivo y tiene a su cargo la administración general del país. Entre sus principales atribuciones están:

-Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

-Dirigir la administración del Estado.

-Representar al Paraguay en las relaciones con otros países.

-Participar en la formación de las leyes y promulgarlas cuando corresponde.

-Nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo y a otros funcionarios, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

-Informar al Congreso sobre la situación general del país.

Los ministros ayudan al presidente a administrar las diferentes áreas del Gobierno, como educación, salud, economía, justicia y otras.

Cada ministro dirige su ministerio y es responsable de las tareas que corresponden a esa institución.

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Poder Legislativo: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados

El Congreso Nacional está formado por las dos cámaras. Entre sus funciones principales se encuentran:

-Estudiar, debatir y sancionar las leyes.

-Representar a la ciudadanía.

-Controlar acciones del Gobierno según lo establecido por la Constitución.

-Analizar y aprobar el Presupuesto General de la Nación.

-Participar en decisiones importantes para el funcionamiento del Estado.

Cada Cámara también tiene atribuciones propias. Por ejemplo, la Cámara de Diputados puede formular acusaciones en los juicios políticos, mientras que corresponde a la Cámara de Senadores juzgar públicamente a las personas acusadas por la Cámara de Diputados, en los casos previstos por la Constitución.

Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial. Su función principal es colaborar para que se cumplan la Constitución y las leyes y garantizar la administración de justicia.

Entre sus atribuciones se encuentran:

-Interpretar y aplicar las normas jurídicas en los casos que llegan a su competencia.

-Resolver asuntos judiciales de acuerdo con la Constitución y las leyes.

-Velar por la correcta administración de justicia.

-Supervisar aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.

Para recordar: la Corte Suprema de Justicia forma parte del Poder Judicial y tiene como tarea fundamental garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes en la administración de justicia.

APRENDE MÁS

Contesta con verdadero o falso según corresponda.

1. ___ El presidente de la República dirige el Poder Ejecutivo.

2. ___ Los ministros del Poder Ejecutivo ayudan a administrar las diferentes áreas del Gobierno.

3. ___ Las Cámaras de Senadores y de Diputados forman parte del Poder Ejecutivo.

4. ___ El Poder Legislativo está formado por la Cámara de Senadores y la de Diputados.

5. ___ Una de las funciones del Congreso es estudiar, debatir y sancionar leyes.

6. ___ La Cámara de Diputados puede formular acusaciones en los casos de juicio político establecidos por la Constitución.

7. ___ La Corte Suprema de Justicia forma parte del Poder Judicial.

8. ___ La Corte Suprema de Justicia tiene como función principal elaborar el Presupuesto General de la Nación.

9. ___ El presidente puede representar al Paraguay en las relaciones con otros países.

10. ___ Los tres poderes del Estado tienen exactamente las mismas funciones.

Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Constitución de la República de Paraguay de 1992