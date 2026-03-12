Los pacientes ya no pueden esperar

Lo decimos con dolor, pero también con firmeza. En Paraguay hay pacientes que se están muriendo porque no acceden a los medicamentos que necesitan para vivir.

Ya no estamos ante demoras aisladas, errores administrativos o fallas puntuales del sistema. Estamos ante una crisis cruel, profunda e inhumana del sistema de salud, agravada por una postura arbitraria e inhumana, articulada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy está dejando a personas enfermas a su suerte.

Durante años, el recurso de amparo fue la última puerta para muchas familias cuando el sistema regular fallaba. No era perfecto, pero era una herramienta que al menos permitía abrir una esperanza.

Hoy, ni siquiera eso está funcionando. Pacientes con resolución judicial favorable siguen sin recibir sus medicamentos. Es decir, aun cuando la Justicia ordena el acceso al tratamiento, el Estado no responde de manera efectiva.

Esto es gravísimo, porque cuando ni siquiera una orden judicial alcanza para garantizar un medicamento, lo que se rompe no es solamente un procedimiento, se rompe la última garantía de vida que tenemos como pacientes.

No se puede naturalizar que una persona enferma tenga que peregrinar entre hospitales, expedientes, abogados, jueces y oficinas públicas para intentar seguir con vida.

No se puede aceptar que una familia viva pendiente de trámites mientras la enfermedad avanza. No se puede tolerar que el tiempo de la burocracia sea más lento que el tiempo del dolor, del deterioro y de la muerte.

Mientras los expedientes se traban, mientras los procesos se estancan y mientras las decisiones se dilatan, los pacientes empeoran, se complican y mueren.

No estamos hablando de privilegios.

No estamos hablando de beneficios especiales.

Estamos hablando del derecho a recibir un tratamiento indicado.

Estamos hablando del derecho a seguir viviendo.

Por eso, exigimos de manera urgente la conformación de una mesa de trabajo inmediata con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Ministerio de Economía y Finanzas y con el presidente de la República, Santiago Peña, para abordar esta crisis con la seriedad, la humanidad y la urgencia que exige la realidad de miles de pacientes paraguayos.

Asimismo, exigimos la actualización de la Lista de Insumos Médicos Esenciales (LIME) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en concordancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera a garantizar que las necesidades reales de los pacientes estén contempladas dentro de una política pública seria, actualizada y centrada en la vida.

Exigimos respuestas inmediatas, ejecución real de los amparos, provisión urgente de medicamentos y una decisión política clara que ponga la vida por encima de cualquier traba administrativa, financiera o burocrática.

Hoy, los pacientes ya no pueden esperar.

Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER)