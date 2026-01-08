Estrenos en cines: terror animal, comedia argentina y drama en Japón en las salas

Tres nuevas películas - y un clásico de la década del 2000 - llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, con propuestas que van desde terror hasta drama, comedia y ciencia ficción surreal.

Uno de los estrenos de la semana es Primate, un filme de terror en el que una familia va de vacaciones con su chimpancé mascota, que es mordido por un animal rabioso y se vuelve mortalmente violento.

La película es protagonizada por Johnny Sequoyah (Dexter: New Blood), Jessica Alexander (Fallen) y Troy Kotsur (CODA) y dirigida por Johannes Roberts (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City).

También llega hoy la comedia dramática Familia en renta, que sigue a un actor estadounidense de poco éxito radicado en Japón, quien acepta trabajar con una agencia que provee actores que se hacen pasar por familiares o parejas de sus clientes.

Brendan Fraser (La ballena), Takehiro Hira (Capitán América: Un nuevo mundo) y Mari Yamamoto (Monarch: Legado de monstruos) protagonizan bajo la dirección de la cineasta japonesa Hikari.

El tercer estreno en cines esta semana es la comedia argentina Volver a los 17, en la que el espíritu de una mujer en coma que busca cómo volver a la vida decide ayudar a un hombre a volver en el tiempo para corregir uno de los mayores errores de su vida: no haber confesado nunca sus sentimientos a la chica de quien estaba enamorado en el colegio.

Protagonizan Sebastián Badilla (Maldito amor), Manuela Viale (Esa semana juntos) y Caro Domenech (Entrelazados) bajo la dirección de Gonzalo Badilla.

Un clásico animado

Esta semana trae también el estreno por primera vez en cines de Paraguay de otro clásico animado del cineasta japonés Satoshi Kon, luego del estreno en noviembre de Perfect Blue (1997).

El nuevo estreno es Paprika (2006), un thriller de ciencia ficción surreal en el que una investigadora científica y sus aliados intentan descubrir a un misterioso terrorista que ataca los sueños de las personas.

Paprika fue el cuarto largometraje y la película final de Satoshi Kon, quien falleció en 2010 a los 46 años a causa de un cáncer.

