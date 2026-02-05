Estrenos en cines: música, terror y apocalipsis entre las novedades de la semana

Un amplio abanico de nuevas películas llega este jueves a cines de Paraguay, entre las que destacan dos producciones muy distintas de corte apocalíptico.

Una de ellas es la secuela de la película de 2020 El día del fin del mundo, en la que una familia intentaba salvarse ante el inminente impacto de un cometa sobre la Tierra.

En la continuación, subtitulada Migración, cinco años han pasado desde el impacto del cometa y la familia Garrity ha sobrevivido en un búnker subterráneo con muchas otras personas. Sin embargo, un nuevo desastre los obliga a evacuar su refugio y buscar un nuevo hogar.

Gerard Butler y Morena Baccarin vuelven a protagonizar, de nuevo bajo la dirección de Ric Roman Waugh, quien también estuvo a cargo de la primera película.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cartelera: Horarios de “El día del fin del mundo: Migración” en cines de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro estreno de esta semana es la película animada japonesa Solo necesitas matar, basada en la novela All You Need is Kill de Hiroshi Sakurazaka, que también sirvió de inspiración para la taquillera película hollywoodense de 2014 Al filo del mañana, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt.

La historia sigue a una joven mujer que adquiere el poder de revivir el mismo día una y otra vez cuando muere, y debe usar esa habilidad para salvar el planeta de una invasión extraterrestre.

Cartelera: Horarios de “Solo necesitas matar” en cines de Paraguay

Drama histórico, terror y una conmovedora amistad animal

También se estrena hoy en cines de Paraguay Verdad y traición, una producción estadounidense que relata la historia de Helmut Hübener, un adolescente alemán que llevó adelante una campaña de resistencia contra el régimen nazi en Alemania durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

La película es protagonizada por Ewan Horrocks (The Last Kingdom) y Rupert Evans (The Man in the High Castle), y dirigida por Matt Whitaker.

Cartelera: Horarios de “Verdad y traición” en cines de Paraguay

También llega hoy el drama franco-belga Moon: Mi amigo el panda, sobre la amistad que entablan un niño con problemas y un panda al que conoce cuando es enviado a vivir con su abuela en las montañas de China.

Protagonizan Noé Liu Martane y Sylvia Chang bajo la dirección de Giles de Maistre.

Cartelera: Horarios de “Moon: Mi amigo el panda” en cines de Paraguay

Y llega también la película francesa Comunión de sangre, la historia de una madre atormentada por el comportamiento violento de su hijo, a quien decide llevar a visitar a la familia de su difunto padre en Luxemburgo, donde descubre verdades perturbadoras sobre ese linaje.

La película es protagonizada por Louise Manteau y Victor Dieu, y dirigida por Jacques Molitor.

Cartelera: Horarios de “Comunión de sangre” en cines de Paraguay

K-pop y reestrenos

Esta semana se proyectará en cines de Paraguay el documental musical Stray Kids: The dominATE Experience, que presenta imágenes captadas durante un concierto en Estados Unidos de la exitosa gira mundial Dominate del grupo surcoreano de pop Stray Kids.

Cartelera: Horarios de “Stray Kids: The Dominate Experience” en cines de Paraguay

Además, películas nominadas a los premios Óscar que ya pasaron por cines de Paraguay en meses anteriores tendrán nuevas funciones esta semana, entre ellos el filme de terror Pecadores (nominado a 16 premios de la Academia), la comedia negra Una batalla tras otra (13 nominaciones) y el musical animado Las guerreras K-Pop (dos nominaciones).