Jacobo Rauskin, Paul Auster, el Golpe del 54... Todo esto y mucho más en El Suplemento Cultural

Recordando al poeta Jacobo Rauskin (1941-2024)

“El primero fue yendo en colectivo por la avenida España. Yo estaba mirando por la ventanilla cuando lo escuché: «Es curioso el afán que posee a todos en esta época del año, ¿no?». Se había sentado a mi lado en algún punto del trayecto. «¿Cuál?» «¡El de barrer las hojas de las veredas!». «Jamás lo entendí», le dije. «Con toda esa riqueza de matices, del cobre al oro», observó. «Hay unas enormes que son rojo fuego».... El segundo fue en la calle Herrera del centro de Asunción. Lo vi venir desde la esquina, así que esta vez, cuando se paró frente a mí a mitad de la cuadra, equidistantes de Iturbe y Yegros, no me tomó por sorpresa...”

El renombrado poeta paraguayo Jacobo Rauskin nació en Villarrica el 13 de diciembre de 1941 y falleció en Asunción el 6 de mayo de 2024. Léelo aquí: “Tres encuentros (En memoria de Jacobo Rauskin)”, por Montserrat Álvarez.

La austera vida de Auster (1947-2024)

“Según Grimal (en «Etats-Unis 1960-1990: 30 ans de littérature», Le Magazine Littéraire, n° 281, 10/1990), la obra de Auster está constituida casi únicamente por variaciones infinitas sobre la soledad, entremezcladas con una meditación sobre el lenguaje, la filiación, el pasado y una obsesión por la nada, la desaparición y el doble. La primera novela de la trilogía, City of glass (1984), tuvo una adaptación gráfica a cargo de Paul Karasik y David Mazzucchelli en 1994. Allí el hombre que el detective Quinn se supone debe seguir desaparece, los patrocinadores de la vigilancia se evaporan y, al final, el detective mismo se volatiliza...”

El reconocido autor estadounidense Paul Auster falleció el 30 de abril en su casa del neoyorquino barrio de Brooklyn a los 77 años de edad. Léelo aquí: “Paul Auster: austera vida evaporada en palabras que se anulan entre sí”, por Cristino Bogado.

Historias perdidas del anarquismo paraguayo

“Sus referentes teóricos internacionales fueron Eliseo Reclus, Mijail Bakunin, Piotr Kropotkin y Anselmo Lorenzo. Su sede se encontraba sobre la calle Piribebuy 26, en el mismo local del CORP, constituyéndose en un vocero no oficial de este. Por sus páginas desfilaron algunos de los dirigentes anarcosindicalistas más reconocidos de aquellos años, como Ignacio Núñez Soler, Juan Deilla –bajo el pseudónimo de «Florencio Liberté»–, Carlos Irala y Eugenio Charles, entre otros...”

En esta nueva entrega de la serie sobre la casi desconocida historia del anarquismo en Paraguay, conoceremos un periódico anarquista que agitó la década de «los locos 20». Léelo aquí: “Historias perdidas del anarquismo paraguayo (VIII). El caso de Renovación, 1920-1926″, por Mariano Damián Montero.

70 años del golpe del 54

“Recientemente se cumplieron 70 años de aquel 4 de mayo de 1954 que significó la toma del poder por el general Alfredo Stroessner y el Partido Colorado. Llamativamente, este año fueron muy débiles las actividades que recuperaron el período dictatorial.... La pregunta que me hago es: ¿por qué ocurre esto? ¿Es que el pueblo reconoce perfectamente lo que fue la dictadura y ya no es necesario recordarla? ¿Es que los partidos políticos, en todos estos años, se dedicaron a trabajar la memoria de aquel periodo y a reivindicar las luchas de sus compañeros? ¿O será que los movimientos de trabajadores, estudiantes, campesinos e intelectuales tienen satisfechas todas sus reivindicaciones y ya no es necesario realizar ninguna actividad, porque aquello fue un pasado cuya influencia ya no existe en la actualidad?”

Léelo aquí: “El golpe de 1954 y la historia social”, por Carlos Pérez Cáceres.

Los autores

*Montserrat Álvarez (Zaragoza, España, 1969), poeta hispano-peruana radicada en Paraguay, actual directora del Suplemento Cultural de ABC Color, que ha posicionado como el más atrevido y original de la prensa paraguaya. Ha publicado, entre otros libros, Zona Dark (Lima, 1991), Alta Suciedad (Buenos Aires, 2005), Bala Perdida (México, 2007), Pánzer Plástic (Lima, 2008) y Nómade (Buenos Aires, 2023). Hay una exposición artística dedicada a ella, bajo el título “Montserrat”, en Carreras Mugica, la mayor galería de arte del País Vasco, España.

*Cristino Bogado es poeta, narrador y ensayista. Como editor, ha publicado los libros Revista Guarania 100 años (2020) y Lenguas de la Poesía Paraguayensis (2022). Como periodista, escribe en El Trueno con el seudónimo de Paranaländer y conduce el programa Paranaländer Desencadenado en el canal LilaPlayTV (Twich) los viernes de 16:00 a 17:00 horas. Ha publicado, entre otros libros, Puente Kaí (2015, poesía), Pindo Kuñakarai (2018, novela), Iporãkaka (2019, relatos), Poema Rendy (2021, poesía), Sueño Aché (2022, artículos) y Mandyju (2023, poesía y relatos).

*Mariano Damián Montero es profesor de historia, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador y autor de artículos sobre historia reciente del Paraguay publicados en revistas de diversos países, así como de los libros Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha (Editorial Arandurã, 2019) y Obras completas de Lincoln Silva (Editorial Arandurã, 2021).

*Carlos Pérez Cáceres es periodista, sindicalista e investigador, dedicado al rescate de la historia reciente del país y en particular de la historia de los movimientos sociales y de la resistencia a la dictadura de Stroessner. Como defensor de los derechos humanos, ha sido nominado al Premio Dignidad a la Trayectoria en 2021. Ha publicado, entre otros libros, La muerte del estudiante (Atlas, 2021), Dictadura y memoria (Grupo Memoria, 3 vols., 2018-2019), Años de luchas y resistencias, 1940-1954 (Arandurá, 2021).