El pasado lunes 29 de junio, la victoria de la Albirroja sobre la tetracampeona Alemania provocó un verdadero terremoto en la afición deportiva de todo el mundo, y no solo en la afición deportiva: como pocas veces, el hecho conmovió en gran medida al público en general. La actuación paraguaya acaparó los elogios internacionales y los titulares de la prensa mundial. El Suplemento Cultural dedica su edición de hoy al reconocimiento de la experiencia de haber vivido un momento histórico.

Dossier Albirrojo

Contrabandear lo imprevisto. “Bajo la superficie careta del Mundial de la Fifa se juega en paralelo otro Mundial contra los dueños de un capital invertido sistemáticamente en fabricar algo que los pobres construyeron con la materia gratuita del deseo”. Del clinamen de Lucrecio en De Rerum Natura a los posteos de Mark Fisher en su blog K-Punk sobre el Mundial de 2006, traducciones del latín y del inglés mediante, Montserrat Álvarez recorre (casi) todos los caminos que llevan al fútbol...

Ortiz Guerrero y el fútbol: celebración del penal. “Festejamos el triunfo de la selección paraguaya en la definición por tanda de penales del partido contra Alemania del pasado lunes con este vibrante poema que Manuel Ortiz Guerrero le dedicó, precisamente, al penal”. Julián Sorel nos conduce a la Asunción de 1931 para celebrar la victoria paraguaya sobre Alemania con versos de Manú.

El fútbol de nuestros padres (y de nuestras madres, principalmente). “Bajo la etiqueta de postfútbol algunos comentaristas profesionales de este deporte se refieren al momento actual de la versión profesional del juego. Con eso dan a entender que ellos conocieron y vivieron el fútbol sin prefijos". Observando los cambios en el espacio urbano y en el juego comunitario, Pelao Carvallo piensa en lo que esto dice sobre el momento actual.