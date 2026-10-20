“Flores del Yuyal” llega a Villarrica para cerrar su gira nacional.

La puesta en escena de “Flores del Yuyal” llegará este jueves 22 de octubre a Villarrica para ofrecer la última función de su gira nacional. La presentación será a las 19:00 en el Teatro Municipal de la capital guaireña y marcará el cierre de un recorrido artístico por cuatro ciudades del país.

La puesta está basada en la vida y el legado de José Asunción Flores, creador de la guarania, y fue escrita por el dramaturgo paraguayo Javier Viveros. La interpretación está a cargo del elenco La Teatral Villa Rica, bajo la dirección de Pedro Juan Paredez Argüello.

La propuesta escénica busca acercar al público a la historia del músico paraguayo a través de una combinación de teatro, música, imágenes y recursos audiovisuales. Además de repasar su trayectoria artística, aborda aspectos de su vida personal, las dificultades que atravesó y las circunstancias que marcaron su camino como compositor.

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Uno de los ejes centrales de la obra es la relación entre José Asunción Flores y el poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, cuya amistad y colaboración dieron origen a composiciones emblemáticas de la música paraguaya.

Gira de presentación de la obra teatral se realizó en varias ciudades

La gira nacional comenzó el jueves 8 de octubre en el Espacio Cultural Clemente Róga de Coronel Oviedo. Posteriormente, el elenco llevó la obra a Encarnación, el miércoles 14, y a Caazapá, el jueves 15, antes de preparar la función de cierre en Villarrica.

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El recorrido forma parte de un proyecto adjudicado en la categoría Giras Culturales Nacionales de los Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura, con el objetivo de acercar propuestas artísticas a públicos de distintas localidades del país.

Entradas preferenciales para estudiantes

Las entradas para la función en el Teatro Municipal de Villarrica tienen un costo de G. 10.000 para estudiantes y G. 20.000 para el público en general.

Los interesados pueden adquirirlas en la oficina de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villarrica, ubicada al costado del escenario del Teatro Municipal.