“Flores del Yuyal” inicia en Coronel Oviedo una gira nacional sobre la vida del creador de la guarania.

La obra teatral “Flores del Yuyal”, basada en la vida y el legado de José Asunción Flores, iniciará este jueves 8 de octubre una gira por cuatro ciudades del país. La primera función será a las 19:00 en el Espacio Cultural Clemente Róga de Coronel Oviedo y el recorrido incluirá también presentaciones en Encarnación, Caazapá y Villarrica.

La puesta, escrita por el dramaturgo paraguayo Javier Viveros, será llevada a escena por el elenco La Teatral Villa Rica, bajo la dirección de Pedro Juan Paredez.

La propuesta busca acercar al público a la historia del creador de la guarania mediante una combinación de teatro, música, imágenes y recursos audiovisuales, con una mirada que no se limita a su trayectoria artística, sino que también aborda aspectos de su vida personal.

La función de Coronel Oviedo marcará el inicio de una gira que contempla cuatro presentaciones durante octubre. Después de la capital de Caaguazú, el elenco se trasladará a Encarnación, Caazapá y finalmente Villarrica.

La segunda presentación será el miércoles 14 de octubre, a las 19:00, en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Itapúa, en Encarnación.

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Al día siguiente, jueves 15 de octubre, a las 14:00, la obra llegará a la ciudad de Caazapá. La función está prevista en la Seccional Colorada de Caazapá.

El cierre de la gira será en Villarrica, el jueves 22 de octubre, a las 19:00, en el Teatro Municipal. La presentación tendrá un significado especial debido al vínculo de la obra con el poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero.

“Flores del Yuyal” plantea un recorrido por distintos momentos de la vida de José Asunción Flores, desde sus orígenes y su acercamiento a la música hasta la creación de la guarania, género que posteriormente se convirtió en uno de los principales símbolos de la identidad cultural paraguaya.

Uno de los capítulos centrales de la puesta teatral es precisamente el encuentro entre Flores y Manuel Ortiz Guerrero, poeta nacido en Villarrica. La amistad y colaboración entre ambos dio origen a algunas de las obras más reconocidas del repertorio musical paraguayo.

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La relación entre ambos artistas adquiere una dimensión particular cuando la gira llegue a Villarrica, ciudad vinculada estrechamente con la memoria de Ortiz Guerrero y con la tradición cultural guaireña.

La obra busca mostrar a Flores no solamente como el compositor reconocido por la creación de la guarania, sino también como un artista proveniente de un entorno humilde que atravesó dificultades, conflictos, incomprensiones, distancia y exilio.

La gira teatral forma parte de un proyecto adjudicado en la categoría Giras Culturales Nacionales de los Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura.

Las personas interesadas en obtener más información sobre la gira pueden comunicarse con el director de la obra, Pedro Juan Paredez Argüello al número 0983-457 615.