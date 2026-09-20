Video: Tras su paso por Paraguay junto a Korn, Spiritbox estrena su nuevo single “Mourning”

Luego de haber hecho vibrar al público paraguayo como banda soporte de Korn, Spiritbox regresa al centro de la escena musical con el lanzamiento de su nuevo single “Mourning”, ya disponible en todas las plataformas digitales a través de Rise Records/BMG.

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Este tema, de marcada carga emocional, se convierte en la primera pieza inédita que la agrupación canadiense revela tras el éxito de su segundo álbum de estudio, Tsunami Sea (2025). Con una propuesta melódica que equilibra contención y peso sonoro, “Mourning” ofrece un primer vistazo hacia la nueva etapa evolutiva del grupo.

Un sonido matizado: La interpretación de Courtney LaPlante

En “Mourning”, la potente voz de Courtney LaPlante se desliza en cascada sobre una producción atmosférica y cuidada. La estructura del tema se mueve inicialmente a través de pasajes delicados y sobrios que, de forma gradual, van abriéndose paso hacia texturas instrumentales más densas e intensas.

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A lo largo de toda la pista, la interpretación vocal se mantiene en el centro del escenario sonoro, rodeada por capas de guitarras, percusión dinámica y ambientes sutiles que emergen y se desvanecen.

Si bien muestra una faceta más moderada y contenida de Spiritbox, la canción conserva en su núcleo el contraste dinámico y la pesadez característica que define la identidad de la banda.

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El videoclip oficial y el giro estético

El estreno del single llegó acompañado por su videoclip oficial, una pieza audiovisual codirigida por Alex Bemis y el guitarrista de la banda, Mike Stringer. Este trabajo visual marca un quiebre deliberado con la estética estrictamente en blanco y negro que caracterizó la era de Tsunami Sea.

En esta ocasión, la banda se adentra en un entorno natural vívido, situando a los músicos frente a impresionantes paisajes al aire libre y una estructura etérea de aspecto similar a un panal. La presencia recurrente de una misteriosa figura encapuchada añade un matiz inquietante y simbólico a la narrativa visual.

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El impacto de Tsunami Sea y la consolidación en los Grammy

“Mourning” da continuidad a la sólida trayectoria que la banda construyó con Tsunami Sea, lanzado en marzo de 2025. Aquel álbum debutó en el puesto #1 de la lista Top Hard Rock Albums de Billboard y alcanzó la casilla #26 en el Billboard 200, reafirmando al trío como uno de los proyectos más influyentes del metal contemporáneo.

Ese trabajo también le valió a Spiritbox su tercera nominación consecutiva al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal gracias al tema “Soft Spine”, sumándose a sus anteriores candidaturas por “Jaded” (2024) y “Cellar Door” (2025).

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Proyectos paralelos y alianzas de alto perfil

La actividad de la banda no se ha detenido en el estudio:

Colaboración con Bring Me The Horizon

Courtney LaPlante unió su voz a la de Oli Sykes y al productor Grabbitz en “If The Sun Burns Out Tonight”, tema elegido como el himno oficial del torneo VALORANT Champions 2026.

Incursión en la tecnología musical

A finales de agosto, LaPlante presentó su primer plugin vocal característico en alianza con la firma MixWave, ofreciendo una suite modular diseñada en torno a los efectos y técnicas que definen su registro sonoro.

Agenda internacional: De arenas europeas a fechas con Metallica

Tras culminar una gira por Norteamérica como invitados de Evanescence, Spiritbox inicia este mes su tramo de conciertos como cabeza de cartel dentro del Tsunami Sea Tour en Reino Unido y Europa, acompañados por las agrupaciones Jinjer y Dying Wish.

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La gira incluye su concierto más multitudinario en suelo británico hasta la fecha, agendado en el emblemático OVO Arena Wembley de Londres.

Posteriormente, en noviembre, la banda retornará a Estados Unidos para compartir escenario con Metallica en el Mohegan Sun Arena de Connecticut, para luego cerrar el año en Australia participando del Good Things Festival en Melbourne, Sídney y Brisbane.