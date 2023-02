Piden intensificar prevención de dengue y Chikunguña en el Este, ante aumento de casos

En las dos últimas semanas las notificaciones de cuadros febriles con sospecha de dengue y chikunguña se dispararon en la zona Este. Se notificaron 494 casos, de los cuales 71 arrojaron resultado positivo para chikunguña.

Esta mayor notificación se dio luego de ponerse en marcha un plan de manejo de casos, pues había un “silencio epidemiolígico” en la región, no por ausencia de casos si no la falta de notificaciones.

Lea más: Dengue y chikunguña: síntomas parecidos pero hay signos de alerta

El doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, explicó que el aumento de la notificación confirma la sospecha que tenían de que en la zona había casos no reportados. “Estamos teniendo evidencia de lo que presumíamos. Mejoramos la notificación, toma de muestra y lógicamente a la mayor cantidad de muestras mayor la cantidad de confirmaciones”, puntualizó el facultativo.

El tratamiento tanto para dengue como para chikunguña no varía mucho, según el doctor Portillo. El mismo consiste en hidratación y valorar la sintomatología de los pacientes para controlar la fiebre y otros síntomas.

No hay reactivos para detectar casos en el Este

En Alto Paraná no se realizan detecciones de casos de dengue y de chikunguña, pues los análisis están centralizados en Asunción. Las muestras de sangre de casos sospechosos se deben enviar a la capital del país.

Más info: Dengue y chikunguña: los sitios “predilectos” del Aedes

Los resultados demoran más de cinco días en retornar. “Tenemos laboratorio regional pero no tememos aprobada la utilización, y eso está bloqueando la confirmación local, por eso hacemos la remisión de muestras”, expresó el doctor Portillo.

El profesional estima que en la próxima semana ya tendrían la posibilidad de hacer el test en el laboratorio regional. Esto permitirá a los médicos tener más rápido los resultados de los pacientes, sobre todo en caso de casos críticos.

“Lo más barato es prevenir”

El doctor Arturo Portillo manifestó que lo más barato y seguro es prevenir las enfermedades arbovirosis. “Lo más barato es prevenir para no lamentar. Si no hay criadero, no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay enfermedad. Depende mucho de la comunidad y la sociedad”, resaltó el médico.

Desde la décima región sanitaria de Alto Paraná se realizaron varias actividades para llevar adelante el plan de acción contra las enfermedades arbovirosis, involucrando al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y a nstituciones educativas, incluyendo escuelas, colegios y universidades.