Fiscal solicita informes y la Armada abre sumario por agresión a menores en Ciudad del Este

Según explicó el fiscal, en un primer momento se le informó sobre la incautación de cinco bolsas con tomates, motivo por el cual recomendó a los militares remitir a la Unidad Especializada contra el Contrabando. Sin embargo, tras la viralización del video que muestra el violento accionar, dispuso la inmediata libertad del conductor del vehículo, Ezequiel González.

De acuerdo con los datos, González se encontraba al mando de un vehículo Toyota e intentaba ingresar al país desde Foz de Yguazú (Brasil) con una carga de tomates presuntamente de contrabando. El operativo fue realizado por agentes de la DNIT y efectivos del Área Naval del Este.

Durante la verificación, se habría producido un forcejeo entre el conductor y los intervinientes. En ese momento, los hijos menores de González descendieron del vehículo e intentaron intervenir, lo que derivó en un episodio de violencia por parte de los militares.

En los videos difundidos se observa cómo los marinos forcejean con los niños para alejarlos del lugar. Además, uno de los niños fue agredido por uno de los funcionarios.

El fiscal Zaracho explicó que se analiza la supuesta comisión del hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Además, solicitó un informe detallado de los funcionarios de ambas instituciones que se encontraban de guardia ese día.

La Armada Paraguaya abre sumario interno

Por su parte, la Armada Paraguaya informó que abrió un sumario administrativo para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

El capitán Claudio Ramírez, del Área Naval del Este, confirmó que ya se inició la investigación y que el resultado será elevado al comando superior.