Chasco: creyeron robar tirzepatida, pero en realidad eran cajas vacías

Según quedó registrado por el circuito cerrado, un automóvil Toyota Wish, estacionó frente a la transportadora y luego descendieron de tres a cuatro hombres armados. Acto seguido, uno de ellos violentó la reja del acceso principal y rompió la puerta de vidrio templado para sustraer varias cajas.

Lea más: Video: fármacos para adelgazar, el nuevo blanco de robos en Ciudad del Este

Se llevaron tres grandes cajas con calzados deportivos de la marca Nike, además de cajas que aparentaban contener medicamentos adelgazantes con el fármaco agonista de la GLP-1 Tirzepatida (muy codiciado en Brasil), pero que en realidad eran cajas vacías utilizadas para fines promocionales.

El propietario de la firma, Sergio Antonio Verón de Astrada Páez (51), explicó que los delincuentes creyeron inicialmente que las cajas contenían los medicamentos que actualmente tienen una alta demanda tanto en nuestro país y que son ingresados de manera clandestina al Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se guiaron por cajas específicas que pensaron que tenían medicamentos, pero eran cajas vacías. Al darse cuenta, se llevaron las que contenían calzados deportivos, cuyo valor ronda los 1.000 dólares por caja”, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Toman por asalto una farmacia: roban medicamentos, dinero y celulares

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª y también tomaron intervención agentes técnicos de la Policía Nacional para iniciar la investigación.