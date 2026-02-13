Video: así fue el nuevo robo de tirzepatida en Ciudad del Este

El robo de medicamentos tirzepatida ocurrió ayer a las 10:46 en el interior de la Farmacia Energy, ubicada sobre la avenida San Blas y Teniente Adolfo Rojas Silva, barrio Pablo Rojas de esta ciudad. Hasta el momento no se determinó la cantidad exacta de lo robado, pero se estima que el perjuicio es de más de 160 millones de guaraníes.

En las imágenes de circuito cerrado se puede ver que a las 10:46 ingresan al local tres personas, una con un teléfono celular escuchando audio o en llamada, que se dirige directamente a la encargada del local. Enseguida ingresan otros dos sujetos, uno con arma de fuego y placa policial, y otro con bolsas de plástico. Rápidamente se trasladan hacia una escalera, llevándose también a la trabajadora, a quien le colocaron esposas.

Los delincuentes no pidieron dinero ni otros bienes y aparentemente sabían exactamente dónde se guardaban los medicamentos en cuestión. Los tres sujetos actuaron con mucha tranquilidad y tuvieron el tiempo de llenar tres bolsas de basura con los medicamentos. Siendo las 10:49 salieron del local con una bolsa cada uno, mientras la encargada quedó esposada.

La víctima pidió ayuda a sus vecinos y estos avisaron a los uniformados apostados en el predio del BNF, quienes a su vez comunicaron a sus pares de la Comisaría Cuarta jurisdiccional.

El comisario Pedro Giménez, jefe de la citada comisaría, confirmó que la sospecha es que los asaltantes manejaban datos certeros, teniendo en cuenta que hace 15 días fueron reabastecidos con los medicamentos ahora robados.

Otro dato llamativo es que en la madrugada del 3 de febrero pasado habían interceptado en Minga Guazú un camión proveniente de Asunción y se robaron 1.615 unidades del medicamento Tirzec (tirzepatida).

En este caso, los medicamentos tenían también como destino una farmacia de la misma cadena, es decir Energy, pero ubicada en otro punto de Ciudad del Este, de donde se abasteció la farmacia robada ayer.

Además de los medicamentos adelgazantes, se habían llevado otros productos, por lo que los responsables de la farmacia afirman que deben hacer un inventario completo para determinar la cantidad. Sin embargo, preliminarmente se estima que el perjuicio superaría los 160 millones de guaraníes.