Vibraciones de camiones empeoran el deterioro del Hospital Regional de Ciudad del Este

Con un promedio de 600 pacientes atendidos por día y 65 camas de internación ocupadas en forma permanente, incluyendo los servicios de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), el Hospital Regional de Ciudad del Este es uno de los centros asistenciales más concurridos del país. Pese a esta gran demanda, funciona en una estructura en deplorable estado, con filtraciones, goteras y problemas de humedad.

El centro asistencial está ubicado sobre la ruta PY07, que es muy transitada y genera vibraciones que provocan rajaduras. Desde la habilitación parcial del Puente de la Integración, en Presidente Franco, el trayecto frente al hospital es más concurrido por camiones de gran porte, lo que agrava la situación, según explicó el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel.

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“Tenemos mucha más carga sobre la ruta y, por las vibraciones, se va deteriorando más rápidamente la estructura del hospital. Nos urge tener un hospital como el que tienen en Oviedo o Encarnación”, explicó el profesional.

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El Hospital Regional de Ciudad del Este tiene 36 años y es uno de los hospitales más antiguos del país. Se inauguró en 1990, cuando Ciudad del Este tenía 67.000 habitantes; hoy cuenta con 630.000 habitantes.

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A pesar de las precariedades, limitaciones y el crecimiento desordenado, es uno de los hospitales con mayor capacidad resolutiva del interior del país. Cuenta con 22 camas de terapia intensiva para adultos y seis camas de terapia intensiva pediátrica. Se realizan cirugías altamente complejas, como neuroquirúrgicas, traumatológicas, vasculares y laparoscópicas, entre otras.

¿Qué pasó con el proyecto del Gran Hospital del Este?

Desde hace varios años, usuarios, médicos y autoridades locales piden la construcción del Gran Hospital del Este. Como el primer problema fue la falta de un terreno adecuado, la Universidad Nacional del Este (UNE) donó un predio de seis hectáreas.

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Sin embargo, ahora surgió un inconveniente técnico: por el predio cruzan cables de 50 kV de la ANDE, lo que podría interferir con los equipos médicos. El doctor Schrodel explicó que se están realizando evaluaciones técnicas para determinar si el tendido afectará o no el funcionamiento del centro asistencial.

“Con un informe técnico se sabrá si se podría incluir dentro de los parámetros para los equipos biomédicos. Son pequeñas observaciones que surgieron al elaborar el proyecto arquitectónico. No tenemos ningún otro terreno y, hasta ahora, seguiremos apostando a este proyecto”, afirmó el profesional.