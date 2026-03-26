¿Por qué no llegan los kits escolares? El argumento del MEC

El titular del MEC sostuvo que la falta de kits escolares no debería impedir el desarrollo de clases, ya que —según afirmó— los “kits de aula” fueron distribuidos previamente. “Cada niño tiene lápiz, bolígrafo, borrador, sacapuntas, tijerita, todo lo necesario. Las actividades se pueden realizar”, indicó. Incluso sugirió que los materiales pueden compartirse entre estudiantes.

Según detalló Luis Ramírez, actualmente son alrededor de 50 escuelas las que presentan dificultades, de un total cercano a 9.000 instituciones educativas. “Hay que entender la magnitud: no es un problema masivo, sino puntual, concentrado principalmente en el departamento Central y en algunas ciudades específicas”, afirmó.

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Las causas del retraso

Consultado respecto a los retrasos que siempre se dan en la entrega de kits, dijo que uno de los principales problemas es la falta de actualización de los directores o alumnos del Registro Único del Estudiante (RUE). Según explicó, la entrega de kits depende directamente de la matrícula formal, y ahí radica uno de los mayores problemas.

Ramírez recordó que más de 18.000 alumnos migraron de instituciones privadas a públicas, mientras que otros 14.000 hicieron el camino inverso. Este flujo, sumado a demoras en la baja o alta de estudiantes dentro del sistema, genera casos de alumnos que asisten a clases pero no figuran oficialmente en el sistema.

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“El alumno está, pero no está registrado. Y si no está en el sistema, no puede recibir el kit”, admitió. El ministro aseguró que en los últimos días incluso se registraron ingresos de hasta 4.000 estudiantes por día al RUE, lo que evidencia una carga administrativa tardía y desordenada.

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Fallas de gestión en escuelas y rechazo

El ministro también señaló que en algunos casos la falta total de kits en determinadas instituciones responde a decisiones internas y trasladó ciertas responsabilidades a los directores de las instituciones educativas.

Dijo que observaron situaciones en las que directores no cargaron datos en el sistema, rechazaron la recepción de kits incompletos o directamente no los aceptaron. Aseveró que eso derivó en la redistribución de los materiales a otras escuelas, generando posteriores faltantes.

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Garantizó además que la distribución de kits se da a las 24 horas luego de haberse detectado una denuncia pública por faltantes.

Infraestructura: MEC se deslinda

En paralelo a la problemática de los kits, el ministro también abordó los reclamos por las condiciones edilicias en varias instituciones, donde incluso se reportan clases al aire libre o la caída de aulas.

Ramírez alegó que el Ministerio de Educación no cuenta con presupuesto para construir escuelas desde 2015 y que esa responsabilidad recae en gobernaciones e intendencias, además del Ministerio de Obras Públicas.

“El Ministerio no tiene la plata para construir. Nosotros coordinamos y priorizamos, pero los recursos están en manos de las autoridades locales”, explicó.

Según detalló, existe un sistema de “microplanificación” en el que cada director debe reportar las necesidades de su institución para que luego sean evaluadas junto con supervisores y autoridades locales.

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El ministro aseguró que en el último año se intervinieron unas 75 escuelas en el departamento de Concepción, aunque admitió que las demandas superan la capacidad de respuesta y que la priorización muchas veces deja obras pendientes.

Finalmente, admitió que recientemente recibieron la aprobación de presupuesto para infraestructura pero que solo puede ser destinado a reparaciones y mantenimiento, no a edificaciones.