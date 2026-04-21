A falta de votos, cartistas operan para aprobar permiso de Hernán Rivas

El senador colorado cartista Hernán Rivas solicitó un permiso en la Cámara de Senadores luego de que se dio a conocer que se lo menciona en una denuncia de amenaza contra la fiscala Patricia Sánchez.

La agente afectada por la amenaza es la que lleva la causa por el presunto título falso de abogado del senador Rivas, tanto la investigación en la que fue sobreseído por los votos en mayoría del tribunal de apelación compuesto por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández (este último votó en disidencia), como también en la nueva abierta tras la denuncia presentada por varios senadores opositores.

Hasta ahora se cuestiona la legalidad de este permiso, ya que el mismo se otorga a legisladores que asumen funciones dentro del Poder Ejecutivo, ya sea como ministros o embajadores, o incluso por cuestiones no previstas en la Constitución Nacional, como por salud.

Sin embargo, existe un antecedente en el que el senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Paraguay, pidió permiso y la mayoría cartista se impuso para otorgárselo, situación que hoy no se da, ya que los colorados disidentes anunciaron que no apoyarán el pedido de permiso, por lo que los cartistas siguen operando para conseguir los votos, según dijo Derlis Maidana.

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“Nosotros hemos tomado una decisión en la bancada que es aceptar el pedido presentado por el colega David Rivas. Ya las instancias para defender y atacar su caso están en la justicia, él se tendrá que defender con sus representantes legales y vamos a ver si tenemos los votos necesarios para poder aprobar el permiso”, refirió.

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Cartistas operan para aprobar permiso

Los cartistas suman en total 14 votos, más cuatro liberocartistas que votan en coincidencia con el oficialismo colorado, aunque juntos hoy día no suman ni siquiera para contar el quorum necesario.

Maidana detalló que recién mañana podrán saber si es que cuentan o no con los números, ya que siguen conversando con otras bancadas, incluso con opositores y disidentes, a fin de lograr los votos.

“Hoy día nosotros, la bancada de Honor Colorado somos 14 integrantes y necesitamos hacer acuerdos con otros espacios políticos para poder llegar. El presidente del Congreso está conversando con ellos (disidentes) y vamos a ver, mañana ya vamos a saber si tenemos o no los números para ver si se acepta o no el permiso”, precisó.

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Ante el cuestionamiento de por qué blindan a Rivas, respondió que el legislador ni siquiera tiene fueros y está expuesto a todo lo que dice la justicia. Incluso se desmarcó de Rivas, al asegurar “yo no estoy haciendo apología a favor de Hernán Rivas, nosotros ya hemos tomado la decisión, sería nomás yo irresponsable y populista decir ‘no, yo no estoy de acuerdo con el pedido de permiso, vamos por la pérdida de investidura’, porque nosotros hemos decidido eso en bancada y los 14 creo que vamos a votar en consonancia”.

Maidana admite que Rivas ya es una carga

“No tenemos otro interés más que tener a un compañero que pasó por muchas dificultades y que nosotros ahora tomamos la decisión de pedirle que salga del seno del Senado”, tras insistirle con respecto al blindaje a Rivas.

Admitió que ya es pesada la carga de Rivas, por lo que decidieron apoyar el pedido de permiso del legislador cuestionado por su título de abogado presuntamente falso. En reemplazo de Rivas, independiente a que se apruebe su permiso o su pérdida de investidura, asumiría el exdiputado Carlos Liseras, tras una nota remitida por Julio Borba, quien se niega a asumir la banca, debido a su trabajo en el sector privado.

También consideró que los procesos cuestionados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en los que participó Rivas como miembro se deberán resolver una vez que se confirmen las sentencias sobre el presunto título falso de Rivas.

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No descartó que en el caso de que colorados disidentes y opositores dejen sin quorum la sesión, el Senado funcione con 44 miembros durante un tiempo.

Definición de chapa presidencial 2028

El embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, confirmó que solicitó volver a la Cámara de Senadores, por lo que volvería a ocupar su banca en el Senado. Sobre las motivaciones de Leite para volver, Maidana contó que Leite tendría intenciones de candidatarse al Senado nuevamente.

Sobre la definición de la propuesta de los senadores oficialistas para acompañar a Pedro Alliana en la chapa cartista para las elecciones del 2028, explicó que la cuestión de Rivas hizo que se retrasen las conversaciones.

Sobre su postulación, dijo que recién comunicarían el resultado una vez que se reúnan para discutir la propuesta.

“Creo que Latorre como Baruja, como otros precandidatos reúnen los requisitos básicos para, por supuesto, pensar en la chapa presidencial. Al presidente de Diputados no le falta nada, así como al ministro Baruja”, consideró sobre los otros nombres que suenan para la chapa presidencial.