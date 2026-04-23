“He’i lo mitã” no es suficiente para una investigación penal, dice el fiscal general sobre amenaza a subalterna

La máxima autoridad del Ministerio Público se encuentra en Ciudad del Este desde el martes de esta semana, donde participa de una reunión internacional de fiscales.

La presunta amenaza a la fiscala Patricia Sánchez tomó estado público hace unos días, pero, según el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, esto no debió ocurrir. Aseguró que con la divulgación se debilita el ánimo del protocolo para prevenir hechos que podrían atentar contra la víctima.

“El protocolo se activa simplemente por una posibilidad, un pequeño riesgo; se prende el SOS y se activa. Simplemente, era una información que debe ser absolutamente reservada; no hace falta que sea verdadero”, expresó.

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Afirmó que el reporte de la fiscala sirvió para activar el protocolo, pero no para iniciar una investigación, reiterando que fue un simple rumor. “En la jerga popular sería He’i lo mitã (dice la gente), que es suficiente para iniciar una prevención, pero no para una investigación penal. Esa información apenas era un rumor inicial que todavía no tenía la fuerza para una investigación”, afirmó.

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El permiso a Rivas está fuera de su ámbito

Sobre el permiso otorgado a Hernán Rivas y si esto podría entorpecer la investigación del Ministerio Público, afirmó que prefiere dividir los ámbitos.

“Ese es un tema político. Quiero dividir el ámbito jurisdiccional, el ámbito misional del Ministerio Público y la decisión política; cada uno tiene su ámbito propio de definición”, añadió en otro momento.

Rivas fue beneficiado con un permiso sin goce de sueldo por el cartismo y sus aliados, pese a que la oposición pedía su renuncia o la pérdida de investidura.