Incesante flujo de droga y contrabando en la frontera entre Paraguay y Brasil

Las incautaciones fueron realizadas por agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) entre el viernes y el domingo último en carreteras del estado de Paraná (PR), fronterizo con Paraguay. Los decomisos reflejan el incesante flujo de tráfico de drogas y de contrabando en la región de la triple frontera.

El viernes por la tarde, en Cascavel (PR), la PRF interceptó un camión cargado con alrededor de 300 cajas de cigarrillos de contrabando en la BR-369. El cargamento ascendía a aproximadamente 150 mil cajetillas de cigarrillos de origen paraguayo. El conductor fue detenido por el delito de contrabando y trasladado a la sede de la Policía Federal de Cascavel.

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Ese mismo día, pero en horas de la noche, en Laranjeiras do Sul (PR), la PRF incautó 2,3 toneladas de marihuana al interceptar un camión en la BR-277. Durante la inspección, los policías encontraron varios fardos de droga escondidos en la carrocería del semirremolque, además de la cabina del vehículo. El conductor fue detenido.

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También el viernes por la noche, en Cascavel (PR), la PRF incautó aproximadamente mil cigarrillos electrónicos transportados en una camioneta abordada en la BR-277. Los dispositivos, conocidos como “vapers”, contenían aceite de cannabis. El conductor, de 52 años, informó que la carga salió de Foz de Iguazú y tenía como destino Curitiba. La mercancía y el vehículo fueron remitidos a la Receita Federal.

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El sábado por la mañana, en Cascavel (PR), la PRF incautó más de 400 kilos de marihuana durante la inspección de un camión ocupado por una pareja, un hombre de 22 años y una mujer de 23 años. La droga estaba escondida en el interior del vehículo y también en el maletero. La pareja confesó que cargó la droga en Foz de Iguazú. Los detenidos, junto con la droga, fueron trasladados a la Policía Civil de Cascavel.

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El domingo por la tarde, una acción conjunta entre la PRF y la Policía Militar de Paraná (PMPR) resultó en la incautación de crack, clorhidrato de cocaína y marihuana tipo skunk escondidos en el tanque de combustible de un vehículo abordado en la BR-277, en Guarapuava (PR). Se incautaron 4 kilos de crack, 400 gramos de clorhidrato de cocaína y 2,2 kilos de skunk. Dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Policía Civil de Guarapuava.