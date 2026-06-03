Paraguay postula la creación de la Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná ante la Unesco

La sesión del MAB-CIC se extenderá hasta el próximo viernes con la participación de más de 250 ejecutivos de alto nivel, entre los que se encuentran delegados de 56 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Una de las sesiones más significativas será la presentación de propuestas de nuevas reservas de biosfera y sus ampliaciones, prevista para el viernes. En esta ocasión, Paraguay pondrá a consideración la creación de la Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná, proyecto que cuenta con el apoyo de Itaipú.

La Reserva de la Biosfera Sur incluirá el Parque Nacional Ñacunday y el Monumento Científico Moisés Bertoni, ambos ubicados al sur del décimo departamento. En el caso de Ñacunday, alberga un majestuoso salto de agua que lleva el mismo nombre.

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El Parque Nacional Ñacunday permanece bajo el acecho de narcotraficantes que, cada cierto tiempo, deforestan parte del área protegida para el cultivo de marihuana.

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Con la denominación de Reserva de la Biosfera, tanto el Parque Nacional Ñacunday como el Monumento Científico Moisés Bertoni serán incluidos dentro de programas especiales de conservación, que contemplarán además el refuerzo de la seguridad en ambas áreas protegidas.

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El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades, Rolando De Barros Barreto, manifestó que ambos parques debieron cumplir con varios requisitos para la postulación y que, en caso de ser aprobada, deberán mantener los estándares de protección y desarrollo sostenible exigidos para las reservas de biosfera.

Presencia del mandatario

El acto inaugural de la 38ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-CIC) de la Unesco contó con la participación del presidente de la República, Santiago Peña. Este evento vuelve a realizarse en América después de diez años, tras la edición celebrada en Lima en 2016.

El jefe de Estado manifestó que constituye un motivo de orgullo y una señal de confianza que este Consejo se reúna por segunda vez en América Latina, específicamente en Paraguay y en instalaciones de la entidad binacional.

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“Difícilmente podría existir un escenario más apropiado que Itaipú. Lo que en el siglo pasado pudo haber sido un conflicto territorial entre dos naciones hermanas, Paraguay y Brasil, supimos transformarlo en un hito de entendimiento, en una obra adelantada a su tiempo, que abrazó la transición energética mucho antes de que el mundo le diera su nombre”, refirió el presidente Peña.

Añadió que hoy paraguayos y brasileños comparten un embalse, una cuenca y una biodiversidad común, con el compromiso de cuidarla para las generaciones futuras. Aseguró que la protección de la naturaleza y el desarrollo de los pueblos deben avanzar juntos.

Por su parte, el director general, Justo Zacarías Irún, remarcó que la realización de este evento en la Binacional tiene un significado profundamente simbólico, dado que la entidad lleva adelante sus acciones con compromiso socioambiental y de protección de la biodiversidad desde hace años.

Mencionó que Itaipú es la entidad con la mayor producción acumulada de energía limpia y renovable de la historia.

La Binacional integra la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco desde el año 2017.

Comprobando acciones

Åsa Regnér, directora general adjunta de la Unesco, destacó en su alocución que, durante su recorrido en la víspera por las instalaciones de Itaipú y específicamente por la Reserva de la Biosfera Itaipú (RBI), pudo comprobar que funcionan armoniosamente los tres pilares esenciales que posibilitan el fortalecimiento de estos territorios y el desarrollo sostenible: ciencia, educación y participación de las comunidades.

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“La ciencia es el punto de partida del MAB y debe seguir ocupando un lugar central. Aquí en Itaipú eso se traduce en el seguimiento de la calidad del agua y estudios de ecosistemas relacionados con la restauración del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). La educación y la formación son donde se produce la transformación a largo plazo”, acotó.

Regnér añadió que le llamó la atención el Centro Ambiental Tekotopa, dado que constituye un espacio dedicado al aprendizaje, la inclusión social, el patrimonio cultural y la sensibilización medioambiental.

Programa del evento

Este encuentro internacional, impulsado por la Unesco en alianza con el Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) e Itaipú, se extenderá hasta el 6 de junio. El objetivo es evaluar la gestión de las reservas de biosfera a nivel mundial y fortalecer las estrategias vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

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Durante estas jornadas serán presentados los informes oficiales del MAB-CIC, las acciones realizadas por los Estados integrantes y se designará a los nuevos miembros del Buró del mencionado organismo. También se desarrollarán eventos paralelos en los que se expondrán las iniciativas impulsadas en la Reserva de la Biosfera Itaipú (RBI), en el Chaco y en el BAAPA.