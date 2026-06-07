Integrante de mesa electoral se descompensó en el Centro Regional de Ciudad del Este

Se trata de Gladys Samaniego, quien sufrió un pico de presión arterial y se desvaneció mientras cumplía sus funciones en la mesa de votación en el principal colegio electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la capital departamental.

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la comisaría local, informó que el incidente no pasó a mayores y que, como medida preventiva, la mujer fue asistida y trasladada por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios K17 del barrio Remansito a un centro asistencial para una evaluación médica.

Jornada tranquila

Rolón manifestó que, más allá de este incidente, la jornada se desarrolla con absoluta normalidad tanto en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este como en los demás locales de votación de esta ciudad.

“Hasta estos momentos se vive un ambiente tranquilo. Tengo entendido que a nivel de Ciudad del Este todo se está reportando de la mejor manera en cuanto al sufragio se refiere. No tenemos ningún inconveniente y ojalá sigamos así hasta el cierre de la jornada”, señaló.

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