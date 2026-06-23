Agobiados por el frío, falta de medicamentos e insumos, pacientes oncológicos exigen respuestas de las autoridades

La falta de respuestas de las autoridades obligó a los pacientes oncológicos a recurrir a los medios de prensa para pedir auxilio a la ciudadanía. Estos deben enfrentar una serie de falencias que van desde problemas de infraestructura hasta la escasez de insumos y medicamentos.

Ante las promesas incumplidas, los miembros de la Asociación de Pacientes Oncológicos apelan a la solidaridad de la ciudadanía para paliar las necesidades. Actualmente, urgen de una sala de espera, ya que deben aguardar largas horas para consultas y sesiones de quimioterapia a la intemperie.

Esta mañana, pese al intenso frío, estaban amontonados en los pasillos, ocupando incómodos asientos para resguardarse del viento y la densa neblina.

Rosmary Estigarribia, paciente y miembro de la asociación, lamentó que además de la enfermedad deban enfrentar las inclemencias del tiempo y la incomodidad.

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“Sufrimos por la falta de una sala de espera digna; estamos expuestos al frío y la lluvia. Por las bajas temperaturas o las precipitaciones no podemos suspender la quimioterapia porque el cáncer no espera”, expresó.

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Recordó que, además de acudir a un pabellón deteriorado y saturado, deben enfrentar la falta de medicamentos, insumos y equipos indispensables, como el tomógrafo, lo que retrasa los tratamientos.

En otro momento, lamentó que por la desidia de las autoridades la población esté sufriendo. Pidió a los políticos que están en campaña gastar en cuestiones más útiles que carteles y propaganda.

“No voy a dar nombres ni colores políticos, pero a todos esos políticos que están gastando en pancartas y pasacalles les pregunto: ¿por qué no hacen algo bueno y vienen a invertir acá, en el Hospital Regional de Ciudad del Este? Así como este invierno, el corazón de esas autoridades es frío, porque ellos solamente piensan en sí mismos y en llegar al poder para luego olvidarse de nosotros”, manifestó.

Los pacientes aceptan donaciones y apelan a la solidaridad de la ciudadanía, ya sea mediante productos de limpieza, mantitas, gorros o aportes económicos para que los pacientes más necesitados puedan adquirir los insumos y medicamentos que les hagan falta.

Zona olvidada por las autoridades sanitarias

Rosmary Estigarribia resaltó que Alto Paraná está muy olvidado por las autoridades sanitarias. Mencionó que desde hace años se espera la construcción del Gran Hospital del Este, que al igual que la prometida ampliación del pabellón oncológico y la construcción de una sala de espera, siguen siendo compromisos incumplidos.

“Alto Paraná es uno de los departamentos más importantes del país y donde más se recauda dinero a través de los impuestos. Entonces, nosotros queremos ver eso reflejado aquí y que se nos dé un lugar digno para recibir atención médica. Hasta hoy son promesas muertas”, aseveró.

Sobrecarga de pacientes oncológicos

La jefa del Servicio de Oncología, Sandra Cardozo, respaldó a los pacientes en sus reclamos. Explicó que se trata de un grupo muy vulnerable, expuesto a cuadros respiratorios, por lo que necesita un lugar adecuado para esperar la atención.

Igualmente, explicó que hace dos años la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de César Torres (ANR-HC), realizó la palada inicial para la ampliación del servicio, pero hasta la fecha la obra no pudo concretarse.

Señaló que ya se había firmado un convenio con la ministra de Salud, Teresa Barán, pero la licitación nunca fue liberada.

Dijo que, pese a los reiterados pedidos de la asociación, no hubo una respuesta concreta.

“No tuvimos un retorno concreto. Nos decían de manera ambigua que en julio ya iban a iniciar estas obras”, añadió.

Para la doctora, la sobrecarga de pacientes y el desabastecimiento hacen muy difícil sostener el servicio.

“Tenemos una sobrecarga enorme de pacientes. No solo estamos dando respuestas a nuestra región, sino que incluso están viniendo pacientes de Brasil, Argentina y otras zonas fronterizas”, afirmó.

Aproximadamente 250 pacientes consultan diariamente, desde las 07:00 hasta las 19:00. Esto implica unas 400 quimioterapias al mes, entre inmunoterapias, tratamientos moleculares, hormonales y otros tipos de suplementación.

La avería del tomógrafo

Desde finales de mayo pasado, el único tomógrafo del Ministerio de Salud Pública en Alto Paraná se encuentra averiado. La falta del equipo, instalado en el Hospital Regional de Ciudad del Este, afecta principalmente a los pacientes oncológicos.

“El cáncer es una enfermedad que tiene un dinamismo muy diferente. En dos o tres meses la enfermedad puede cambiar y la tomografía se vuelve una herramienta muy importante para diagnosticar cualquier alteración en ese momento del cuerpo del paciente”, explicó.

Actualmente, los pacientes son derivados a dos centros asistenciales privados, pero como los cupos son limitados existen demoras tanto para acceder a los estudios como para recibir los resultados.

“Es una cantidad limitada. Tenemos que estar viendo los casos más urgentes. Las tomografías de control anual que estos pacientes deben realizarse, lastimosamente, quedan en lista de espera”, expresó.