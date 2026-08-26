Ambulancias en el Rally: Fuerte cruce entre senadores por envío de móviles

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el debate se centró entre la manifestación de los médicos y el envío de 44 ambulancias a Itapúa para la cobertura del Rally mundial.

Al respecto, el senador Líder Amarilla (PLRA) indicó que en el Paraguay hay dos realidades: una del mundo de la recreación, del esparcimiento y de los súper ricos, y otra del sector pobre que muere en los hospitales por falta de medicamentos y ahora de traslados.

“Uno la parte de recreación, esparcimiento, que es la parte del Rally de Itapúa, el departamento más rico del Paraguay, donde vive Colym, y después está la realidad de la calle. Allí donde están los médicos, y la gente sin atención”, sostuvo Amarilla.

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Por su lado, el liberal Ever Villalba manifestó que el Rally Mundial solo se hace para cumplir el sueño de ser chofer o copiloto que tiene Santiago Peña. Indicó que este sistema de gobierno decide de manera cruel quién vive y quién muere.

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“La pregunta es quién vive y quién muere. Este Estado y este gobierno claramente, con la fotografía de Itapúa nos muestran su prioridad. Prioriza por cuatro días una cobertura excelente para mostrarle al mundo que gua’u tenemos médicos, que tenemos ambulancias, helicópteros, paramédicos, pero no puede garantizar la salud durante todo el año”, dijo Villalba.

El parlamentario manifestó que la gente de otras regiones paga el espectáculo a costa de sus vidas, de su salud.

“La gente de otras regiones paga con su vida este espectáculo para que Peña pueda ser chofer o copiloto. Garantizarle a los súper ricos que vienen a descomponer sus vehículos en Itapúa la salud, pero mientras al ciudadano común le dejamos morir en los hospitales”, dijo el senador liberal.

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En similar postura se expresó el senador Rafael Filizzola (PDP), quien se preguntó cuánto vale la vida de un paraguayo para el gobierno de Santiago Peña.

“Hay dinero para muchísimas otras cuestiones en Paraguay, hay dinero para un rally, por ejemplo. ¿Y para la vida? Los médicos nos están interpelando un derecho esencial el derecho a vivir. Sin una atención de salud básica, sin eso, los demás derechos no existen", sostuvo Filizzola.

Ambulancias vs. beneficios

Por otro lado, el sector colorado defendió a capa y espada la realización de rally, argumentando que no solo es para posicionar al gobierno de Santiago Peña, sino que el país se muestra ante el mundo.

Indicaron que el dinero invertido en la organización y las 44 ambulancias justifica plenamente el beneficio económico que deja para el sector gastronómico y hotelero.

“No hay 20 camas reservadas, sino atentas. En Itapúa hay suficiente camas para el departamento. El colega liberal no puede imaginarse lo que la gente de Encarnación invirtió en hotelería, y en centros gastronómicos. Esto es una oportunidad para la gente que estaba pasando tan mal. Lo que se envió es mínimo con lo que va a dejar este evento”, respondió el senador colorado Colym Soroka.

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El parlamentario itapuense manifestó que el sector hotelero, durante 8 meses trabaja a pérdida y necesita este tipo de eventos para poder sobrevivir.

“Encarnación es una ciudad que depende de su frontera, de su comercio y de la temporada alta. Este evento no es solo para satisfacer a Santiago Peña. No traten de machar un evento que deja hoteles llenos. Hay empresarios que deben sostener sus negocios que durante 8 meses no tienen turistas”, dijo el colorado.

Por su lado, Derlis Maidana (ANR) manifestó que es innegable el posicionamiento que tuvo el país con el rally desde la primera edición y comparó la inversión con las ganancias que dejó.

“Se hablaba de 130 millones de dólares en ganancia en la primera edición. Aquí se habla de un gasto de G. 49 mil millones, pero no dicen todo lo que queda en el Paraguay”, manifestó Maidana.

Sobre el envío de ambulancias, que fue duramente cuestionado por la ciudadanía que denunció desatenciones en los centros hospitalarios, el senador colorado indicó que el gobierno de Santiago Peña fue el que más invirtió en servicios de traslados.

“Este es el gobierno que compró más ambulancias en la historia democrática del país. El beneficio que queda para el Paraguay es superior. Es perverso hacer la comparación que hacen los que cuestionan. Hay deudas en medicamentos, pero el gobierno invirtió en infraestructura y equipamientos para mejorar el sistema de salud”, manifestó Maidana.