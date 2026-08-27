Conductora abandona auto con casi 250 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

El caso se registró durante un operativo de fiscalización de rutina realizado por agentes de la Receita Federal. El vehículo de la marca Toyota Premio, con chapa paraguaya, era conducido por una mujer que, al recibir la orden de detenerse, aceleró y comenzó a alejarse del lugar.

A metros de la zona primaria, la mujer dejó el automóvil y continuó su huida a pie en dirección a Paraguay, aprovechando el intenso tránsito de personas y vehículos existente en la zona fronteriza.

Una vez abandonado el vehículo, los funcionarios procedieron a inspeccionarlo con la ayuda de la agente canina Urla. El animal marcó una zona del automóvil donde posteriormente fueron encontrados 25 fardos de marihuana prensada. El cargamento fue pesado y arrojó un total de 249,8 kilos.

Tanto el vehículo como la droga fueron incautados y trasladados a la sede de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

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Asimismo, los intervinientes anunciaron que solicitarán información a la Policía Nacional a través del Comando Tripartito, para tratar de identificar a la mujer.