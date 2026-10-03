Disputa entre dos partidos marca la puja por administrar Ciudad del Este

La capital de Alto Paraná concentra el mayor caudal electoral del departamento y se encuentra entre las ciudades con mayor peso político y económico del país pata las elecciones municipales 2026. Ciudad del Este cuenta con 239.219 electores distribuidos en 23 locales de votación, donde serán habilitadas 692 mesas receptoras de votos.

Los candidatos a la intendencia son Rigoberto Chamorro (ANR), Daniel Mujica (Yo Creo), Angélica Mora (Partido de la Juventud Fuerza Joven) y Luis Bartolomé Cuéllar Flores (Mboriahu Memby).

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Sin embargo, la disputa se concentra principalmente entre Mujica y Chamorro, teniendo en cuenta la estructura política de ambas fuerzas y los antecedentes recientes de la ciudad.

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Mujica busca dar continuidad al proyecto de Yo Creo al frente de la Municipalidad, mientras que Chamorro pretende que la ANR recupere la administración comunal, que perdió en 2019. Chamorro cuenta con el respaldo del gobernador local, César “Landy” Torres y llega a las elecciones con la estructura del Partido Colorado.

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Elecciones municipales: candidato único y otras particularidades de la votación en Alto Paraná

La elección llega después de un periodo de fuertes cambios políticos en la administración municipal. La salida de Miguel Prieto, su posterior destitución y el paso de Daniel Pereira Mujica por la intendencia estuvieron acompañados de disputas políticas y judiciales.

Mujica asumió el cargo en noviembre de 2025, luego de la destitución de Prieto, y posteriormente dejó la intendencia para concentrarse en su candidatura.

Desafíos del nuevo intendente

Quien resulte electo deberá administrar una ciudad que enfrenta importantes desafíos urbanos. Mientras las inversiones privadas y el crecimiento de la actividad económica avanzan, persisten necesidades de infraestructura y servicios básicos en distintos sectores, entre ellos el drenaje pluvial, el alcantarillado sanitario y el acceso a servicios esenciales.

El nuevo jefe comunal tendrá además bajo su responsabilidad un presupuesto municipal de G. 334.447 millones para el ejercicio 2026. El monto aprobado contempla, entre otros recursos, G. 265.120 millones de ingresos genuinos y G. 49.254 millones provenientes de royalties y compensaciones.

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En materia de gestión, Mujica reivindica la reducción de deudas y las obras ejecutadas durante el periodo de Yo Creo, mientras sus adversarios cuestionan el nivel de endeudamiento y el destino de los recursos municipales.

La puja electoral también tiene una dimensión política que trasciende la Municipalidad. Para Yo Creo está en juego la continuidad del proyecto que desplazó al coloradismo del gobierno comunal, mientras que para la ANR representa la posibilidad de recuperar una de las principales administraciones municipales del país.

Las urnas definirán quién estará al frente de la ciudad durante el periodo 2026-2031, una administración muy codiciada por los grupos políticos debido a su peso electoral, económico y ubicación estratégica en la Triple Frontera.

El resultado tendrá, además, repercusiones en el escenario político de Alto Paraná, ya que definirá al líder político departamental de cara a las elecciones generales de 2028.