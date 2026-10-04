Video: Electoras denuncian presuntas inconsistencias en la impresión de votos en Ciudad del Este

Uno de los casos se registró en la Escuela Adela Speratti, del barrio Mburucuyá, donde una electora manifestó que, tras realizar su selección, la máquina imprimió la opción de otro candidato de las elecciones municipales 2026 en Ciudad del Este.

“Cuando voté me imprimió otro candidato. Ahí reclamé a los miembros de mesa. Ellos me dijeron que lo rompiera y me pidieron votar otra vez”, relató la mujer.

Ante la situación, Gilberto Ramón Dalmonte, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), manifestó que el hecho debe ser investigado. Sin embargo, explicó que la papeleta impresa, que constituía la principal evidencia del reclamo, fue destruida por los miembros de mesa.

“La denuncia es muy grave, pero difícil de comprobar porque se destruyó la prueba”, manifestó. Agregó que, de todos modos, se realizará una verificación con el soporte técnico y se buscará revisar la información contenida en el dispositivo de la máquina.

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Segundo reclamo en la Escuela San Carlos

Un hecho similar fue reportado en la escuela San Carlos, del barrio San Juan de Ciudad del Este. En este caso, una electora afirmó que la máquina registró correctamente su elección para concejal, pero que al momento de seleccionar al candidato a intendente apareció impreso otro nombre.

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El reclamo generó una discusión, principalmente con apoderados del Partido Colorado, quienes no querían que se le cambiara la papeleta.

La electora insistió en que quería “votar y votar bien”, considerando que se percató de la supuesta irregularidad dentro del cuarto oscuro, antes de depositar su voto.

Los de Yo Creo insistieron en la recomendación que se les da a los electores de verificar la papeleta antes de retirarse de la máquina, precisamente para detectar eventuales errores.

Pese a la discusión generada en ambos casos, las dos electoras tuvieron la posibilidad de repetir el procedimiento de votación y volver a imprimir sus respectivas papeletas.