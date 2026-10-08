Operativo Dakovo: cae en Brasil elemento clave de la organización criminal

La Policía Federal de Brasil detuvo a Víctor Manuel Santos Gauto, uno de los principales buscados por tráfico internacional de armas. El mismo integraría un grupo criminal investigado en el marco del operativo Dakovo, desarrollado entre Paraguay y Brasil.

La Policía Federal ejecutó la detención ayer mediante el intercambio de informaciones con sus pares de la Policía Nacional de Paraguay. Santos Gauto contaba con una orden de prisión preventiva por tráfico internacional de armas.

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La localización y detención fueron resultado de la cooperación policial internacional entre Brasil y Paraguay, con intercambio de información a través de los canales de Interpol.

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Las informaciones proporcionadas por las autoridades paraguayas sirvieron de base para las diligencias realizadas por la Policía Federal en Foz de Iguazú y contribuyeron a la localización del buscado y al cumplimiento de la orden judicial.

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Durante el procedimiento también fueron incautados dos teléfonos celulares, en cumplimiento de una orden de allanamiento y registro. Los dispositivos serán sometidos a los procedimientos correspondientes en el marco de la investigación.

Desde la Policía Federal resaltaron que la detención evidencia la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de información entre las fuerzas de seguridad, especialmente en regiones fronterizas, para la localización de personas buscadas y el cumplimiento de decisiones judiciales.

El detenido simulaba ventas de armas a particulares en Paraguay

Desde Interpol Paraguay señalaron que Santos Gauto tenía como función simular ventas de armas a particulares en Paraguay para luego facilitar su desvío, así como la entrega y el ingreso ilícito de este armamento a territorio brasileño.

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Según la información proporcionada por Interpol Paraguay, se identificaron armas negociadas por Santos Gauto entre las incautadas en procedimientos realizados contra facciones criminales en Brasil.

El detenido quedó a disposición de la Policía Federal de Brasil en Foz de Iguazú. El investigado responde por los hechos de tráfico internacional de armas de fuego y organización criminal.