CDE: El río Paraná podría alcanzar los 120 metros en las próximas horas

La cota normal del río Paraná es de entre 110 y 112 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la estación hidrométrica del Puente de la Amistad. Según el boletín hidrológico de Itaipú, el cauce llegó a los 118,47 metros esta tarde, mientras que la cantidad de familias evacuadas por la inundación en Ciudad del Este asciende a unas 170.

De acuerdo con las previsiones, entre esta noche y la madrugada de mañana, el nivel del río oscilaría entre una cota mínima de 120,11 metros y una máxima de 121,72 metros. Este nivel generaría inundaciones moderadas.

Para el 15 de octubre se prevé una cota mínima de 121,50 metros y una máxima de 121,80 metros, por lo que el río permanecería dentro del rango de inundaciones moderadas.

CDE: El nivel del Paraná sigue subiendo y ya hay 386 familias afectadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los datos de referencia de la entidad binacional indican que entre las cotas de 106 y 107 metros se registran desbordamientos que generan condiciones próximas a las inundaciones. A partir de la cota de 107,99 metros se producen las primeras inundaciones que afectan a viviendas, instalaciones e infraestructuras. Desde la cota de 118 metros se registran inundaciones moderadas, mientras que a partir de los 129 metros se consideran severas.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Varias instituciones conformaron un equipo de emergencia

El equipo de emergencia, integrado por la Secretaría de Emergencia Nacional, la Municipalidad de Ciudad del Este, Itaipú, la 3ª División de Infantería, el Área Naval del Este, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Paraguaya, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Décima Región Sanitaria y voluntarios, evacuó a aproximadamente 170 familias hasta este martes. Los afectados residen en las zonas inundadas del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Inundaciones afectan a escuelas de Ciudad del Este y obligan a suspender clases

San Rafael es el barrio más afectado por los desborden en Ciudad del Este. También se reportan inundaciones en otros siete sectores de la capital departamental, además de barrios y asentamientos de Presidente Franco y Hernandarias.

Ante la crecida del río, la represa de Itaipú mantiene abiertas 10 compuertas que permiten la descarga de 10.697 metros cúbicos de agua por segundo (m³/s).

Asistencia a las familias afectadas

Según los datos oficiales de la Municipalidad de Ciudad del Este, unas 355 familias se encuentran afectadas en distintos sectores. De esta cifra, 185 corresponden a los barrios San Rafael y San Agustín; 50, a Remansito; 70, al barrio Fátima; y otras 50, al asentamiento 8 de Diciembre, en el km 9 Monday.

La Municipalidad habilitó un albergue temporal en la Escuela Municipal de Oficios para recibir a las familias afectadas.

Yabebyry: inundaciones ponen en jaque a pequeños ganaderos

Asimismo, a través de sus distintas dependencias, continúa brindando asistencia con alimentos, atención médica, agua potable, productos de limpieza, ropa, abrigos y pañales para niños. También se habilitan carpas y toldos, además de brindar acompañamiento a las familias evacuadas.