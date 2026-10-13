CDE: El nivel del Paraná sigue subiendo y ya hay 386 familias afectadas

Los efectos del fenómeno El Niño siguen incrementando la cantidad de damnificados por las inundaciones en la cuenca del río Paraná, en los municipios ribereños. Este martes continúan las evacuaciones y el relevamiento de datos sobre las familias afectadas.

Miguel Trinidad, de la Coordinación de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), manifestó que hasta esta mañana tenían registradas 386 familias afectadas, pero advirtió que la cifra podría seguir aumentando con el correr de las horas.

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Desde ayer está habilitado el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental en la Gobernación de Alto Paraná, desde donde se coordinan las tareas. Este martes se realizaron trabajos de zonificación, evacuación y relevamiento de datos para la asistencia a los afectados.

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Además de los militares de la Armada y de la Tercera División de Infantería, así como de los operarios municipales y funcionarios de la SEN, también se sumaron bomberos voluntarios, la Cruz Roja Paraguaya y otras instituciones.

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“El trabajo primordial del Centro de Operaciones de Emergencia es la evacuación de las personas. Necesitamos que estén en un lugar seguro. Lo que hacemos es identificar la zona y enviar grupos de trabajo, tanto para la evacuación como para el relevamiento de datos”, expresó Trinidad.

Afirmó que, con la información que van recabando, tomarán decisiones sobre las necesidades de cada sector.

“La idea no es solo llegar con esa ayuda momentánea, como un kit de alimentos, alguna frazadita o una carpa, sino desplegar toda la fuerza de las instituciones del Estado para responder a las necesidades de la población, ya sea en materia de seguridad alimentaria y habitacional, así como de seguridad, higiene y salud de las personas”, detalló.

El nivel del Paraná sigue aumentando

Derlis Gauto, asesor de Responsabilidad Social de Itaipú, afirmó que el río Paraná amaneció con una cota de 117,5 metros sobre el nivel del mar. Detalló que hasta ayer habían sido evacuadas 150 familias del barrio San Rafael. Este martes, solo una cantidad reducida de personas solicitó asistencia para la evacuación.

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Explicó que la brusca crecida del río Paraná se debe a que las represas hidroeléctricas del río Iguazú también comenzaron a liberar agua por sus vertederos, lo que genera un mayor caudal en la desembocadura del río Paraná.

Asimismo, señaló que acordaron establecer un único canal de recepción y gestión de pedidos de asistencia a través de la SEN, a fin de evitar la duplicación de ayuda en algunos sectores en detrimento de otras zonas afectadas.

Las zonas afectadas por la crecida del río en distritos de Alto Paraná

La inundación afecta principalmente a tres ciudades ribereñas del río Paraná. En Ciudad del Este, las zonas afectadas son siete e incluyen a los barrios San Rafael, Remansito, 8 de Diciembre, 23 de Octubre y Che La Reina, además de las zonas del kilómetro 9, Monday y el antiguo muelle.

En Presidente Franco, son cuatro los sectores afectados: los barrios San Juan, San Antonio y María Auxiliadora, además de los asentamientos ubicados entre los kilómetros 9 y 11.

En Hernandarias, las zonas afectadas son los barrios 13 de Junio, Las Mercedes, San Isidro, Tacurucú, Vyarendá y 1º de Marzo.