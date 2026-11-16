Una serie de irregularidades fueron reportadas a través de Foco, la herramienta de participación ciudadana de Reacción. Los reportes comenzaron a recibirse en marzo de este año. La falta de infraestructura sigue siendo el principal problema, a dos años de la implementación del programa Hambre Cero.

Los hallazgos fueron presentados inicialmente mediante una audiencia pública ante la Gobernación de Alto Paraná y, posteriormente, a través de un informe físico. Después de varios meses, la institución departamental respondió y admitió la existencia de algunas falencias.

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A través de Foco se logró recopilar un total de 28 reportes ciudadanos correspondientes a 25 escuelas. De estas, la Gobernación visitó 12 instituciones y en 11 encontró faltantes. La diferencia entre la cantidad de reportes y de escuelas se debe a que algunas instituciones registraron más de una denuncia.

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Ana Karajallo, coordinadora de aplicaciones de Reacción, explicó que entre las principales falencias se destaca la falta de cocinas, situación que obliga al personal encargado de preparar los alimentos a improvisar espacios como aulas, bibliotecas, oficinas de dirección e incluso el patio de las instituciones.

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Igualmente, se reportaron faltantes de utensilios de cocina y averías en electrodomésticos, como congeladores, donde deben almacenarse los ingredientes destinados a la preparación de los almuerzos escolares.

La respuesta de la Gobernación

La Gobernación respondió que no logró visitar todas las escuelas y que las falencias detectadas fueron comunicadas a las empresas adjudicadas para que repongan los utensilios faltantes.

En su respuesta a Reacción, la institución departamental señaló que, a raíz de los reportes, se realizaron las actuaciones de reverificación y seguimiento correspondientes.

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Afirmó que, si bien se identificaron necesidades puntuales de utensilios, equipamientos y adecuaciones, las condiciones constatadas durante las visitas técnicas no reflejaron, en todos los casos, la totalidad de las deficiencias señaladas inicialmente. Agregó que en varias instituciones se verificó el desarrollo normal de las actividades de cocina y la disponibilidad suficiente de elementos para la prestación del servicio.

“Las necesidades identificadas fueron comunicadas a las empresas proveedoras responsables, para su correspondiente subsanación conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas aplicables”, refiere la nota de respuesta enviada a Reacción.

En cuanto a la falta de cocinas y comedores, la Gobernación indicó que la mayoría de las obras están contempladas dentro del proyecto denominado Tape, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las cinco empresas proveedoras de las escuelas donde se detectaron irregularidades suman entre todas G. 495.733 millones en adjudicaciones.

Las firmas son Ladero Paraguayo SA, de Jean Pujol; Grupo Altair SA, de Luis Mendoza; Copacabana, de Teófilo Amarilla Silvero; Charlot, de Néstor Francisco López Paniagua; y Consorcio Vedij, de Carlos Marcelo Quevedo.