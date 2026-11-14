¿Por qué los niños no comen el almuerzo de Hambre Cero?: Las fallas detrás del plato de comida

Mientras el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquin, advirtió al presidente de la República, Pedro Alliana, durante las discusiones presupuestarias del lunes 9 de noviembre, que les consta que una “gran cantidad de alimentos se tira” y reclamó mejorar su calidad y distribución, desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (Otep-Auténtica) sostienen que la raíz del problema radica en el diseño logístico del programa.

En diálogo con ABC, la dirigente de la Otep-Auténtica, Paola Giménez, explicó que existe una marcada brecha entre el interior y las áreas metropolitanas. Mientras en las zonas rurales las propias madres cocinan en el día con insumos frescos de productores locales, en las escuelas urbanas predomina el servicio de catering que entrega la comida elaborada desde las 8:00 de la mañana.

El programa Hambre Cero en las Escuelas, implementado desde 2024 tras la sanción de la ley que centralizó los recursos del extinto Fonacide bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y las gobernaciones, demanda una inversión estatal cercana a los US$ 500 millones anuales. El esquema fue promovido como el plan estrella de la administración del expresidente Santiago Peña, recientemente destituido por el Congreso y actualmente recluido en prisión preventiva en el marco de la investigación fiscal por la quiebra del Ueno Bank.

Para la profesora Giménez, esa millonaria ejecución presupuestaria evidencia una distorsión en los fines de la política pública, ya que —según afirmó— “se ve a Hambre Cero como negocio y no como derecho a la alimentación escolar”. Recordó igualmente que existe una fuerte partidización en la contratación de las madres que sirven los alimentos. “Son también trabajadoras, pero con cierta identidad partidaria para que ellos puedan darles el trabajo”, apuntó.

Las fallas de Hambre Cero en las escuelas, según los docentes

Raciones insuficientes para adolescentes: Un solo plato ya no alcanza para cubrir las necesidades nutricionales de los estudiantes del nivel medio, quienes atraviesan una etapa clave de crecimiento.

Desconexión pedagógica y falta de rol del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) : El almuerzo opera como un trámite aislado del proceso educativo, sin articulación con asignaturas como Ciencias Naturales o Salud para enseñar hábitos de alimentación equilibrada. El almuerzo opera como un trámite aislado del proceso educativo, sin articulación con asignaturas como Ciencias Naturales o Salud para enseñar hábitos de alimentación equilibrada.

Rechazo a alimentos frescos en zonas urbanas: Mientras en el interior los alumnos consumen verduras y productos naturales de la zona preparados en el día, en las escuelas urbanas existe resistencia a comer ensaladas y platos traídos por catering desde temprano.

Falta de infraestructura y debate sobre horarios: La carencia de comedores y espacios adecuados obliga a organizar turnos muy tempranos —incluso antes de las 11:00— dentro de un sistema escolar de doble turno que dificulta una atención integral.

Precarización laboral y filtros partidarios: Las trabajadoras contratadas para servir los alimentos operan bajo contratos anuales sin alcanzar el salario mínimo, cobrando por hora y bajo sospechas de selección por afinidad política.

Pese a estas falencias, Giménez advirtió que reducir o eliminar el programa no es la salida y cuestionó que tanto el MEC como el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) no cuenten con estudios técnicos sobre los hábitos de consumo. “Deberíamos ser absolutamente responsables cuando damos números. Esto es un derecho constitucional; ¿por qué sacar derechos?”, enfatizó.

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Hambre Cero: Denuncias de corrupción y amenazas en gobernaciones

En diálogo con ABC, el titular de la UNE explicó que evitó arriesgar un porcentaje exacto ante el jefe de Estado, pero exigió una auditoría urgente al programa. “Entre una de las exigencias que nosotros tenemos es que Hambre Cero sea revisado urgentemente y con probidad. A nosotros nos consta que una gran cantidad de alimentos se está tirando y no podemos pegarnos ese lujo”, sostuvo Resquín.

En sintonía con los reclamos de la Otep-Auténtica sobre el manejo clientelar, Resquín fue más allá y calificó al esquema como un foco de corrupción que involucra directamente a las gobernaciones, advirtiendo que los platos ni siquiera llegan a todos los estudiantes.

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“Es un caldo de cultivo para la politiquería partidaria; los encargados políticos amenazan a las cocineras con que, si no votan por tal o cual candidato, van a ser despedidas del sistema”, denunció Resquín, aclarando que su gremio tampoco pide cancelar el plan, sino transparentarlo.