Beneficios de dormir solo: ¿menos estrés y una mejor relación?

Dormir en pareja se vende como una señal de intimidad y estabilidad, pero en la práctica no siempre juega a favor del descanso. Cada vez más especialistas en medicina del sueño recuerdan una idea básica: el sueño es un proceso biológico individual. Y cuando dos rutinas, dos cuerpos y dos relojes internos comparten colchón, el resultado puede ser una noche más fragmentada de lo que parece.

La evidencia clínica es conocida por quienes atienden insomnio y somnolencia diurna: los microdespertares aumentan con el movimiento del otro, los horarios desalineados, el uso de pantallas en la cama, el calor corporal compartido o problemas frecuentes como ronquidos y apnea.

Muchas personas no registran esos despertares breves, pero sí pagan el costo al día siguiente con irritabilidad, falta de concentración y mayor reactividad emocional.

Lea más: Limpieza visual: rutina de diez minutos antes de dormir para un despertar más feliz

Beneficios de dormir solo

Dormir solo —de forma habitual o parcial— puede actuar como una “intervención” de higiene del sueño: facilita mantener horarios consistentes, reducir estímulos y asociar la cama con dormir (no con negociar posturas, discutir por la manta o convivir con alarmas ajenas).

En términos de salud mental, un descanso más continuo se vincula con mejor regulación del ánimo y menor vulnerabilidad al estrés. Para quien atraviesa ansiedad o depresión, recuperar sueño de calidad suele ser un primer escalón terapéutico, aunque no sustituye tratamiento profesional.

El tema, sin embargo, está cargado de simbolismo. La tendencia conocida como sleep divorce (parejas que duermen en camas o habitaciones separadas) todavía se interpreta como crisis, cuando a veces es una forma práctica de cuidar la relación: menos resentimiento acumulado por noches malas y más energía para el vínculo durante el día.

Lea más: ¿Vacacionar en soledad? Beneficios terapéuticos de una escapada individual

Algunas parejas eligen soluciones intermedias, como colchones que absorben movimiento, edredones separados o bien “horarios de cama” coordinados.

Hay matices importantes. Dormir solo no es la respuesta para todo el mundo: para algunas personas, especialmente en contextos de inseguridad, duelo o alta ansiedad, la presencia de otro puede aportar calma. La clave es distinguir entre cercanía emocional y logística nocturna.

En un momento en que la fatiga se ha normalizado, revisar dónde —y con quién— se duerme deja de ser un detalle doméstico: es una decisión de salud. Y, para muchos, también un acto de autocuidado silencioso.