Día Internacional de la Amistad: cuándo es y por qué se celebra

Cada 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, una fecha proclamada por la ONU en 2011 para subrayar el valor de los vínculos entre personas y comunidades como herramienta de paz y cohesión social. Su origen, sin embargo, es anterior: suele rastrearse hasta 1958, cuando en Paraguay se impulsó la “Cruzada Mundial de la Amistad”, una iniciativa civil que promovía dedicar un día a reconocer y fortalecer estos lazos.

Qué es la amistad y por qué importa

La amistad puede definirse como un vínculo voluntario, recíproco y sostenido en el tiempo, basado en afecto, confianza y apoyo mutuo.

A diferencia de otros lazos, no está impuesto por parentesco ni por obligación formal: se elige y se renueva con cada interacción.

Por eso, para muchos especialistas, es un termómetro de bienestar social: contar con amigos suele traducirse en compañía, identidad compartida y una red de ayuda cuando aparecen dificultades.

Lea más: Día Internacional del Mal de Amores: por qué una ruptura puede doler tanto como una lesión física

Beneficios de la amistad: lo que muestra la evidencia

La investigación en psicología y salud pública coincide en que las relaciones cercanas se asocian con mejor salud y mayor longevidad. Un amplio cuerpo de estudios sobre integración social y mortalidad, citado con frecuencia en revisiones y metaanálisis, sugiere que los vínculos de calidad actúan como factor protector comparable a otros hábitos de salud.

En términos cotidianos, la amistad aporta apoyo emocional, sentido de pertenencia y oportunidades de disfrute y aprendizaje.

También funciona como “amortiguador” del estrés: la teoría del buffering del apoyo social describe cómo sentirse acompañado reduce el impacto de eventos adversos.

¿Cómo influye la amistad en la salud mental?

En salud mental, la amistad se vincula con menos soledad, menor riesgo de síntomas depresivos y ansiosos y mayor capacidad para afrontar crisis.

No se trata solo de “tener gente alrededor”, sino de la calidad del vínculo: sentir que alguien responde con empatía, valida lo que ocurre y está disponible cuando hace falta.

Lea más: Día Internacional de las Viudas: el impacto del duelo prolongado en la salud mental

Qué hace que una amistad perdure: claves identificadas por la ciencia

Los estudios sobre relaciones cercanas suelen repetir algunos ingredientes. Primero, la reciprocidad: cuando el intercambio se percibe justo —tiempo, interés, ayuda— es más probable que el lazo se mantenga.

Segundo, la responsividad (sentirse entendido y cuidado) y la confianza, que crecen con coherencia entre palabras y actos.

También pesa la autorrevelación gradual: compartir experiencias y vulnerabilidades fortalece la intimidad, siempre que haya respeto y confidencialidad.

Y un punto decisivo es la capacidad de reparación: las amistades duraderas no evitan el conflicto, pero lo gestionan con disculpas, conversaciones honestas y límites claros.

Cómo mantener una amistad en la vida real

Mantener amigos suele requerir menos gestos grandilocuentes y más constancia: contacto regular, planes compartidos aunque sean simples, escucha activa y reconocimiento.

La ciencia del comportamiento social sugiere además cuidar lo básico: no dar por sentado el vínculo, mostrar gratitud y aceptar que las etapas vitales cambian ritmos y disponibilidades. En tiempos de hiperconexión, la clave sigue siendo la misma: presencia genuina.