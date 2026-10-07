Día Mundial del Pelado: ¿por qué algunas personas se quedan calvas y otras no?

Cada 7 de octubre, el Día Mundial del Pelado pone en primer plano una experiencia común, pero vivida de manera muy distinta. Para algunas personas, perder pelo es un cambio estético sin mayor peso; para otras, toca la autoestima, la imagen corporal o el temor a verse “más grandes” de golpe.

La causa más frecuente es la alopecia androgenética, conocida como calvicie común. No depende de una mala rutina de lavado ni de usar gorra: intervienen, sobre todo, la genética y la sensibilidad de los folículos pilosos a las hormonas andrógenas.

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¿Por qué algunas personas se quedan calvas y otras no?

La clave no es tener más o menos testosterona. En la alopecia androgenética, determinados folículos son más sensibles a la dihidrotestosterona (DHT), una hormona derivada de la testosterona. Con el tiempo, esa interacción acorta la fase de crecimiento del pelo: el cabello se vuelve más fino, corto y menos pigmentado, hasta que el folículo puede dejar de producir fibras visibles.

La predisposición se hereda a través de múltiples genes, tanto del lado materno como paterno. Por eso, dos hermanos pueden tener recorridos capilares muy diferentes. También influyen la edad, los cambios hormonales y el patrón propio de cada folículo.

En los varones suele comenzar con retroceso en las entradas o pérdida de densidad en la coronilla. En las mujeres, es más habitual advertir un afinamiento general o una raya central más ancha, aunque los patrones pueden variar.

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No toda caída de pelo es calvicie genética

Encontrar más cabello de lo usual en el cepillo no siempre significa alopecia androgenética.

El pelo atraviesa ciclos naturales y puede caer de forma transitoria tras una fiebre alta, una cirugía, un parto, una pérdida de peso rápida o períodos de estrés físico intenso. Este fenómeno, llamado efluvio telógeno, puede aparecer meses después del desencadenante.

También existen causas autoinmunes, como la alopecia areata; déficits nutricionales; alteraciones tiroideas; efectos de medicamentos y daños por peinados muy tirantes, que pueden producir alopecia por tracción. Una caída súbita, localizada, con picazón, dolor o descamación merece consulta dermatológica.

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El pelo como señal de identidad

La inquietud no se explica solo por la estética. El cerebro usa la apariencia como una señal rápida de identidad y pertenencia: verse distinto en el espejo puede generar una sensación de falta de control.

Además, la cultura asocia el cabello con juventud, salud, feminidad o virilidad, ideas que pesan aunque una persona no las comparta de forma consciente.

Esa presión no afecta a todo el mundo igual. Algunas personas incorporan la calvicie a su imagen con naturalidad; otras atraviesan ansiedad, vergüenza o evitan fotos y encuentros sociales. Nombrar esa incomodidad sin dramatizarla permite distinguir entre un cambio corporal esperable y un malestar que necesita acompañamiento.

Los tratamientos disponibles dependen del diagnóstico y deben evaluarse con un profesional. En paralelo, la conversación sobre la calvicie puede correr el foco de la exigencia de “recuperar” una apariencia anterior: perder pelo no define la salud, la edad ni el valor personal de quien se mira al espejo.