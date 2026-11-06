¿Cuántas horas debe dormir una persona mayor cada noche?

Las personas mayores de 65 años necesitan, en promedio, entre 7 y 8 horas de sueño por noche. Es un mito que duerman menos que los jóvenes: lo que cambia es la estructura del sueño y la capacidad de sostenerlo sin interrupciones.

¿Cómo cambia el sueño con la edad?

El ritmo circadiano se corre. La melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia, empieza a producirse más temprano, y por eso muchos mayores se duermen y se despiertan antes.

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Menos sueño profundo: las fases de ondas lentas, que sirven para la reparación física, se acortan con los años.

Más despertares: las idas al baño, el dolor crónico y otros cambios fisiológicos cortan el sueño varias veces por noche.

Peor aprovechamiento: se pasan las mismas horas en la cama, pero el tiempo realmente dormido suele ser menor.

Consecuencias de dormir poco de forma crónica

Dormir menos de 6 horas de forma sostenida produce cansancio durante el día y deja secuelas en varios sistemas del cuerpo:

Cognición: más problemas de memoria y de concentración , y un deterioro más rápido de las funciones ejecutivas.

Metabolismo e inmunidad: la falta de sueño altera la regulación de la glucosa y aumenta la vulnerabilidad a trastornos metabólicos e inflamatorios.

Caídas y presión arterial: empeoran el equilibrio, los reflejos y la presión, y con eso sube la probabilidad de un accidente doméstico.

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Cómo mejorar el descanso nocturno

Para llegar a las 7 u 8 horas sin recurrir de entrada a medicación, ayudan estos hábitos:

Luz natural: salir al sol por la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico. Ejercicio regular: las caminatas suaves o el ejercicio moderado mejoran la profundidad del sueño. Conviene evitar el esfuerzo físico en las horas previas a acostarse. Dormitorio: fresco, silencioso y oscuro, para reducir los microdespertares. Cafeína, cenas y alcohol: cortar la cafeína desde la tarde y evitar las comidas abundantes o el alcohol antes de dormir previene los despertares nocturnos.

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Si el insomnio persiste o hay somnolencia extrema durante el día, hay que consultar con un médico para descartar apnea del sueño o efectos secundarios de algún medicamento.