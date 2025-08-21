Gastronomía

Día Mundial de la Leche Vegetal: así se prepara Kamby manduvi o leche de maní

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial de la Leche Vegetal y, aprovechando la ocasión, te mostramos la receta tradicional del Kamby manduvi o leche de maní, un alimento muy nutritivo.

Por ABC Color
22 de mayo de 2024 - 16:42
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Leche de maní.
Leche de maní.Shutterstock

Soja, almendras, arroz o avena no son vegetales, pero las bebidas hechas con ellas se conocen como “leches vegetales”. Esta denominación responde a razones históricas, comerciales y culturales, más que a criterios botánicos o legales. Hoy, en el Día Mundial de la Leche Vegetal, rendimos honores a una de estas alternativas a la leche de origen animal: la leche de maní.

Cómo hacer Kamby manduvi (leche de maní)

Lea más: ¿Qué pan es más saludable: integral, centeno o masa madre?

Kamby manduvi (leche de maní)

  • Plato: Postre
  • Para: para 1 persona

Ingredientes

  • 1 taza de leche
  • ½ taza de maní pelado
  • ½ cucharada de canela molida
  • 1 cucharada de miel de abejas
  • 1 cascarita de naranja
  • 1 cucharada de azúcar (a gusto)

Elaboración paso a paso

  1. Picar o moler los maníes con un mixer.
  2. Colocar la leche, la miel, la cascarita de naranja y el maní en una cacerolita, y llevar al fuego revolviendo ocasionalmente.
  3. Dejar que hierva durante 1 minuto.
  4. Retirar del fuego, retirar la cascarita de naranja, agregar azúcar a gusto, espolvorear con la canela molida y servir bien caliente.

Lea más: Aprendé a hacer la masa de pionono más sabrosa y fácil de preparar

Enlace copiado