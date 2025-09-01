¿Cuál es la diferencia entre un caldo, un consomé y un fondo?

Qué es un caldo

En cocina clásica, el caldo es un líquido sabroso obtenido al hervir suavemente carnes, aves o vegetales con aromáticos.

Suele llevar sal moderada y se consume tal cual, como sopa o bebida caliente. Admite variaciones caseras (pollo, carne, verduras) y puede incluir condimentos directos.

A diferencia del fondo, no está pensado principalmente como insumo para otras preparaciones, sino como producto final.

Cómo se hace: se cubren los ingredientes con agua fría, se lleva a hervor y se baja a suave burbujeo para evitar turbidez. Se desespuma y se cocina el tiempo suficiente para extraer sabor sin amargar vegetales ni secar las carnes.

Temperaturas controladas (sin ebullición violenta) ayudan a una textura limpia.

Qué es un consomé

El consomé es un caldo refinado y cristalino, más concentrado en sabor y con cuerpo ligero. Se logra mediante clarificación: se mezcla el caldo con claras de huevo, carne magra picada y vegetales finos; al calentar, las proteínas coagulan y atrapan impurezas, formando un “tapón” que filtra el líquido.

El resultado es transparente y brillante.

Por qué importa: la técnica de clarificación, descrita en repertorios clásicos como el de Auguste Escoffier, permite un servicio elegante y un perfil gustativo nítido. Se sirve solo, con guarniciones mínimas (brunoise, juliana, quenelles) y sin grasas flotantes.

Qué es un fondo

El fondo es una preparación base, sin sal, destinada a construir salsas, sopas y reducciones. Se elabora con huesos (que aportan colágeno y estructura), cortes cartilaginosos y una guarnición aromática (mirepoix: cebolla, zanahoria y apio).

Hay variantes:

Fondo blanco: huesos blanqueados previamente y cocción suave; sabor limpio.

Fondo oscuro: huesos y mirepoix dorados al horno antes de hidratar; notas tostadas y color ámbar.

Fumet: fondo rápido de pescado y espinas, con cocción breve para evitar amargor.

Claves técnicas y ratios útiles

Sal: el caldo puede llevar; el fondo no, porque se reducirá y podría salarse en exceso. El consomé se ajusta de sal al final.

Proporciones: para fondos, una guía común es 1 parte de huesos por 1–1,5 de agua; mirepoix 10–20% del peso de los huesos. En caldos, la proporción de carne/vegetal suele ser mayor respecto del agua para beberlo con sabor directo.

Tiempo: fondos de ave 3–4 horas; de vaca 6–8; fumet 20–30 minutos. Caldos caseros, 1–2 horas según ingredientes. El consomé requiere tiempo adicional de clarificación.

Temperatura: mantener un hervor suave (alrededor de 90–95 °C) reduce la emulsión de grasas e impurezas, favoreciendo claridad.

Desgrasado: enfriar y retirar grasa solidificada mejora textura, sobre todo en fondos que luego se reducen.

Usos en la cocina diaria y profesional

Caldo: se sirve en taza o plato; base rápida para sopas ligeras y risotti si ya está equilibrado de sal.

Consomé: servicio de entrada refinada y como base de preparaciones que necesitan transparencia y pureza aromática.

Fondo: columna vertebral de salsas (demi-glace, velouté), estofados, arroces y glaseados. Su colágeno, al reducir, aporta cuerpo sin recurrir a espesantes.

Cómo distinguirlos al paladar y a la vista

Caldo: sabor directo y amable; puede presentar ligera turbidez y grasa superficial.

Consomé: completamente claro, aromático, con mayor intensidad relativa y sin velos de grasa.

Fondo: más gelatinoso al enfriar; en caliente puede ser translúcido, pero no necesariamente cristalino. Se percibe menos sazonado.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Hervor violento: emulsiona grasa y enturbia. Mantener fuego moderado.

Sal en el fondo: la reducción multiplica la salinidad. Sazonar al final, en la receta final.

Verduras sobrecocidas: liberan amargor. Retirarlas a tiempo, especialmente en fumet.

No desespumar: deja sabores turbios. Espumar al inicio mejora claridad y limpieza aromática.

Cuándo conviene cada uno