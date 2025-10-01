Gastronomía

Día Internacional del Vegetarianismo: celebrá con cuatro recetas seleccionadas

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Vegetarianismo y en el día te enseñamos cuatro recetas vegetarianas para degustar hoy mismo.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 06:00
Ensalada colorida.
Ensalada colorida.Shutterstock

Una opción para ovolactovegetarianos es el pisto manchego, una receta española sencilla pero exquisita. No te llevará mucho tiempo y el resultado estará garantizado con este paso a paso.

Pisto manchego.
Pisto manchego.

Lea más: Pisto manchego: ingredientes y pasos para un plato irresistible

Otra opción que te va a a encantar es esta: croquetas de arroz. Este snack es perfecto para aprovechar la enorme cantidad de arroz que a veces cocinamos y luego no sabemos cómo utilizar.

Croquetas.
Croquetas.

Lea más: Croquetas de arroz: receta fácil para aprovechar lo que sobró

También te contamos cómo preparar una sabrosa polenta grillada con verduras, un plato colorido, saciador y reconfortante.

Polenta grillada.
Polenta grillada.

Lea más: Polenta grillada con verduras: receta fácil, liviana y llena de sabor

Por último, aprendé a preparar un nutritivo guiso de lentejas para cargarte de energía. La receta es fácil y muy saludable.

Guiso de lentejas.
Guiso de lentejas.

Lea más: Guiso de lentejas fácil y rápido: receta con pocos ingredientes

