Día Internacional del Vegetarianismo: celebrá con cuatro recetas seleccionadas

Una opción para ovolactovegetarianos es el pisto manchego, una receta española sencilla pero exquisita. No te llevará mucho tiempo y el resultado estará garantizado con este paso a paso.
Otra opción que te va a a encantar es esta: croquetas de arroz. Este snack es perfecto para aprovechar la enorme cantidad de arroz que a veces cocinamos y luego no sabemos cómo utilizar.
También te contamos cómo preparar una sabrosa polenta grillada con verduras, un plato colorido, saciador y reconfortante.
Por último, aprendé a preparar un nutritivo guiso de lentejas para cargarte de energía. La receta es fácil y muy saludable.
