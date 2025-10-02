Gastronomía

En el Día Nacional de la Empanada aprendé a hacer la mejor masa para empanadas fritas

Por ABC Color
04 de octubre de 2021 - 15:23
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Empanada frita.
Empanada frita.Aleksandr_Vorobev

Cómo hacer la masa de empanadas fritas

Masa de empanada frita

  • Para: (para 12 tapas grandes o 20 medianas)

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 100 gramos de manteca
  • ½ cucharada de sal fina
  • ¼ taza de jugo de naranja
  • 1 huevo
  • 60 centímetros cúbicos de agua (aproximadamente)

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar la harina con la sal.
  2. Colocar en un bol, agregar la manteca y tomar con las manos, integrando bien hasta conseguir un arenado fino.
  3. Incorporar el jugo de naranja, el huevo y la cantidad de agua según sea necesario.
  4. Amasar hasta conseguir una masa bien sedosa.
  5. Envolverla con papel film o colocarla en una bolsa plástica y dejar descansar por 30 minutos en la heladera.
  6. Luego estirar la masa con palote espolvoreando la mesada con harina.
  7. Cortar redondeles con cortante y colocar en el centro el relleno. Pincelar los bordes con un poco de agua y cerrarlas. Luego hacer el repulgue o armarlas con el utensilio para formar empanadas dándoles el formato deseado.
  8. Freír en abundante aceite caliente hasta que queden doradas.
  9. Retirar con una espumadera y apoyar sobre papel absorbente.
