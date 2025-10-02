En el Día Nacional de la Empanada aprendé a hacer la mejor masa para empanadas fritas

Cómo hacer la masa de empanadas fritas
Masa de empanada frita
- Para: (para 12 tapas grandes o 20 medianas)
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 100 gramos de manteca
- ½ cucharada de sal fina
- ¼ taza de jugo de naranja
- 1 huevo
- 60 centímetros cúbicos de agua (aproximadamente)
Elaboración paso a paso
- Tamizar la harina con la sal.
- Colocar en un bol, agregar la manteca y tomar con las manos, integrando bien hasta conseguir un arenado fino.
- Incorporar el jugo de naranja, el huevo y la cantidad de agua según sea necesario.
- Amasar hasta conseguir una masa bien sedosa.
- Envolverla con papel film o colocarla en una bolsa plástica y dejar descansar por 30 minutos en la heladera.
- Luego estirar la masa con palote espolvoreando la mesada con harina.
- Cortar redondeles con cortante y colocar en el centro el relleno. Pincelar los bordes con un poco de agua y cerrarlas. Luego hacer el repulgue o armarlas con el utensilio para formar empanadas dándoles el formato deseado.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que queden doradas.
- Retirar con una espumadera y apoyar sobre papel absorbente.